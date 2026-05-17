Polska dała 12 punktów Izraelowi! Fani konkursu w szoku. Kto był w jury na Eurowizji?

Polska przyznała 12 punktów Izraelowi. Jako jedyna

Przed ekranami zapanowało spore zaskoczenie, gdy Ola Budka ogłosiła, że maksymalne 12 punktów od polskiego jury zdobył Izrael. Wspólne głosowanie siedmiu jurorów w Warszawie zwyciężył Noam Bettan z utworem "Michelle". Ostatecznie, zajął on trzecie miejsce w głosowaniu telewidzów oraz drugie w ostatecznej klasyfikacji Eurowizji 2026. Polska jako jedyna przyznała kontrowersyjnemu uczestnikowi "dwunastkę" w rankingach jurorskich.

Kto był w polskim jury? Jak działa głosowanie?

Zgodnie z nowymi zasadami Eurowizji, w każdej krajowej komisji zasiadło siedem zamiast pięciu osób. Do tego, przynajmniej dwie musiały znajdować się w przedziale wiekowym od 16 do 25 lat. Podczas transmisji Wielkiego Finału komentator TVP, Artur Orzech, przeczytał listę jurorów. Oficjalnie składy komisji Europejska Unia Nadawców ma ogłosić w nocy po zakończeniu konkursu.

Skład polskiego jury przedstawia się następująco:

Viki Gabor

Wiktoria Kida

Stasiek Kukulski

Jan Piwowarczyk

Filip Kuncewicz

Eliza Orzechowska

Maurycy Żółtański

Każda z tych osób ułożyła wszystkie propozycje konkurencji od najlepszej (1. miejsce) do najgorszej (24. miejsce). Za pomocą średniej wykładniczej specjalny algorytm wyznaczył wspólny ranking, na podstawie którego dziesięć najlepszych piosenek otrzymało punkty. To oznacza, że nie wszystkie z tych siedmiu osób musiały postawić Izrael na wysokiej pozycji, by zdołał wygrać ich wspólne głosowanie. Na szczegółowe rankingi jeszcze czekamy, ale i tak będą one zanonimizowane. Poznamy siedem list, bez przypisanych do nich nazwisk.

Polskie jury - punktacja

Izrael - 12 pkt

Bułgaria - 10 pkt

Grecja - 8 pkt

Australia - 7 pkt

Belgia - 6 pkt

Rumunia - 5 pkt

Czechy - 4 pkt

Norwegia - 3 pkt

Włochy - 2 pkt

Ukraina - 1 pkt

Pełny ranking, jak i siedem oddzielonych od siebie rankingów, poznamy wkrótce. Reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska z utworem "Pray", zajęła 12. miejsce. Dostała 133 punkty od jury i 17 punktów od widzów.