Ekstraklasa koszykarzy, ćwierćfinał. Frąckiewicz ujawnia kulisy zaciętej walki

Rywalizacja w ćwierćfinale Ekstraklasy koszykarzy

Drugie starcie ćwierćfinałowe w play off ekstraklasy koszykarzy przyniosło zwycięstwo Energa Trefl Sopot nad Dzikami Warszawa wynikiem 81:78. Tym samym gospodarze wyrównali stan rywalizacji po tym, jak w pierwszym meczu ulegli warszawskiej drużynie 92:107. Spotkanie charakteryzowało się niezwykłą intensywnością i fizycznością, co podkreślali sami zawodnicy po jego zakończeniu.

Łukasz Frąckiewicz, środkowy Dzików Warszawa, wyraził swoje spostrzeżenia na temat przebiegu meczu. Zauważył, że pomimo zaciętej walki i kilku momentów, w których jego drużyna mogła przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, ostatecznie zabrakło im czegoś, aby odnieść drugie zwycięstwo w Sopocie. Gracze Dzików nie zdołali powtórzyć sukcesu z inauguracyjnego meczu serii.

"To był prawdziwy mecz play off. Dużo było walki, ale także brudnych zagrań. Nie udało nam się odnieść drugiej wygranej, chociaż wydawało się, że kilka razy mogliśmy przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, jednak zawsze czegoś nam brakowało" – skomentował Frąckiewicz.

Co Dziki muszą poprawić przed kolejnymi meczami?

Frąckiewicz wskazał konkretne obszary, które wymagają poprawy w grze jego zespołu. Stwierdził, że komunikacja między zawodnikami pozostawiała wiele do życzenia, co miało wpływ na przebieg meczu. Dziki Warszawa przegrały również zbiórki, notując 33 do 38 na korzyść rywali, a także miały mniej asyst (11 do 19), co świadczy o problemach w kreowaniu gry zespołowej.

Mimo tych niedociągnięć, Dzikom udało się utrzymać niewielką różnicę punktową, przegrywając zaledwie trzema punktami, a nawet mieli szansę na rzut na zwycięstwo w końcówce spotkania. Środkowy wyraził nadzieję, że podczas kolejnych dwóch meczów w hali Koło, przy wsparciu licznej publiczności, Dziki Warszawa odniosą dwa zwycięstwa i zakończą serię w stolicy. Interesujący był fakt, że w przegranym meczu Landrius Horton, najlepszy snajper rozgrywek, rzucił 24 punkty, podczas gdy w wygranym przez Dziki spotkaniu zdobył zaledwie cztery „oczka”, co wskazuje na zmienność formy kluczowych graczy.

"W play off trzeba mieć krótką pamięć. Po przegranym pierwszym spotkaniu zareagowaliśmy tak jak powinniśmy i odnieśliśmy zwycięstwo. Oczywiście były momenty i akcje, w którym mogliśmy zagrać lepiej i zdobyć więcej punktów, jednak liczy się efekt końcowy, czyli nasza wygrana" – stwierdził trener Trefla Mikko Larkas.

Reakcja Energa Trefl i plany na kolejne starcia

Trener Energa Trefl, Mikko Larkas, podkreślił konieczność szybkiej reakcji w fazie play off po porażce w pierwszym meczu. Fiński szkoleniowiec wyraził zadowolenie z postawy swojej drużyny, która po przegranym starciu w czwartek, zdołała zwyciężyć w sobotę. Docenił także wkład kibiców, którzy stworzyli niesamowitą atmosferę w hali, nazywając ich "szóstym zawodnikiem, który zdobył decydujące punkty". Zespół Trefla skutecznie zatrzymał rywali w rzutach z dystansu; podczas gdy w czwartek warszawianie trafili aż 17 trójek, w rewanżu było ich tylko dziewięć.

Kolejne dwa mecze w tej emocjonującej serii play off odbędą się w stolicy. Spotkania zaplanowano na wtorek i czwartek, co zapewni kibicom koszykówki kolejne dawki sportowych wrażeń. Ewentualne piąte, decydujące spotkanie, zostanie rozegrane w niedzielę w Sopocie. Obie drużyny będą walczyć o awans do kolejnej rundy, a każdy mecz może przynieść niespodzianki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.