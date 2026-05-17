Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę. Prezes Laporta żegna Polaka i wspomina początki

Wyrazy wdzięczności Joana Laporty dla Roberta Lewandowskiego

Prezes FC Barcelony, Joan Laporta, za pośrednictwem mediów społecznościowych skierował osobiste podziękowania do Roberta Lewandowskiego. Podkreślił, że Polak, oprócz wybitnych zdolności sportowych, pozostawił trwały ślad w historii klubu oraz całej Katalonii. Laporta, który w 2022 roku był kluczowym zwolennikiem sprowadzenia Lewandowskiego z Bayernu Monachium, nadal kieruje klubem po tegorocznych wyborach.

Laporta przypomniał, że transfer polskiego napastnika nastąpił w trudnym okresie dla klubu, a jego realizacja była możliwa dzięki niezwykłej wytrwałości samego zawodnika. Wskazał, że prestiż i kariera Lewandowskiego znacząco przyczyniły się do zwiększenia wiarygodności i pewności siebie w zespole. Zdaniem prezesa, profesjonalizm, zaangażowanie i gole Roberta Lewandowskiego były kluczowe dla zdobycia trzech z czterech ostatnich mistrzostw.

"Barca i Katalonia są i zawsze będą Waszym domem! Dziękuję za wszystko i do zobaczenia wkrótce!" - podsumował Laporta.

Robert Lewandowski żegna Barcelonę po czterech sezonach?

Trzydziestosiedmioletni Robert Lewandowski publicznie ogłosił swoje odejście z FC Barcelony po zakończeniu obecnego sezonu. W barwach katalońskiego klubu wystąpił w 191 meczach, w których zdobył imponujące 119 goli. Tydzień przed ogłoszeniem decyzji świętował swoje trzecie mistrzostwo Hiszpanii w ciągu czterech lat spędzonych w drużynie, co świadczy o jego znaczącym wpływie na sukcesy zespołu.

Łącznie Lewandowski wywalczył dla Barcelony siedem trofeów, w tym trzy mistrzostwa Hiszpanii, jeden Puchar Króla oraz trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Polski kapitan reprezentacji podkreślił na swoim profilu na Instagramie, że po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, nadszedł czas na zmiany w jego karierze. Zakończył swoją wiadomość słowami o miłości kibiców i uczuciu, że Katalonia stała się jego miejscem na ziemi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.