Ekstraklasa. Lech Poznań triumfuje nad Radomiakiem Radom. Jak przebiegało to spotkanie?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-16 23:23

W kolejnym emocjonującym starciu Ekstraklasy piłkarskiej doszło do konfrontacji pomiędzy Radomiakiem Radom a Lechem Poznań, która przyciągnęła uwagę kibiców. Mecz Radomiak Radom – Lech Poznań zakończył się zwycięstwem gości, lecz jego przebieg dostarczył wielu niezapomnianych momentów, zmieniając wynik już w pierwszej połowie. Zobacz, kto strzelał bramki i jakie były kluczowe wydarzenia tego widowiska.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Piłka nożna w bieli i błękicie unosi się w powietrzu po lewej stronie kadru. Po prawej stronie widać nogę zawodnika w czarnej skarpecie i czarnym bucie z korkami, który właśnie uderzył piłkę, podnosząc kępy ziemi i drobne fragmenty trawy. Cała scena rozgrywa się na jasnozielonym, dobrze utrzymanym boisku trawiastym, z rozmytym tłem, gdzie widoczne są niewyraźne białe linie boiska i elementy trybun.

Szybki początek i zwroty akcji w pierwszej połowie

Spotkanie Ekstraklasy między Radomiakiem Radom a Lechem Poznań rozpoczęło się dynamicznie, z szybkim otwarciem wyniku przez gospodarzy. Już w ósmej minucie meczu Jan Grzesik pokonał bramkarza Lecha, dając Radomiakowi prowadzenie 1:0. To wczesne trafienie zapowiadało emocjonujące widowisko na stadionie.

Reakcja Lecha Poznań była jednak natychmiastowa i skuteczna, co świadczyło o determinacji gości. W szesnastej minucie, zaledwie osiem minut po bramce Radomiaka, Mikael Ishak doprowadził do wyrównania, precyzyjnym strzałem głową. Chwilę później, w 22. minucie, Luis Palma dał Lechowi prowadzenie 2:1, ustalając wynik do przerwy.

Patrik Walemark ustala wynik. Kto otrzymał żółte kartki?

Druga połowa meczu Radomiak Radom – Lech Poznań kontynuowała wysokie tempo, z dominacją gości, którzy dążyli do umocnienia swojej przewagi. W 58. minucie Patrik Walemark zdobył trzecią bramkę dla Lecha Poznań, ustalając ostateczny wynik spotkania na 3:1. To trafienie skutecznie przypieczętowało zwycięstwo zespołu z Poznania.

W trakcie meczu sędzia Karol Arys ze Szczecina musiał kilkukrotnie interweniować, pokazując żółte kartki zawodnikom obu drużyn. Wśród ukaranych piłkarzy Radomiaka Radom znaleźli się Christos Donis oraz Roberto Alves. W zespole Lecha Poznań żółte kartki otrzymali Antoni Kozubal, Leo Bengtsson i Yannick Agnero. Mecz obserwowało 13 982 widzów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.