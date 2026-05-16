Ekstraklasa. Lech Poznań triumfuje nad Radomiakiem Radom. Jak przebiegało to spotkanie?

Szybki początek i zwroty akcji w pierwszej połowie

Spotkanie Ekstraklasy między Radomiakiem Radom a Lechem Poznań rozpoczęło się dynamicznie, z szybkim otwarciem wyniku przez gospodarzy. Już w ósmej minucie meczu Jan Grzesik pokonał bramkarza Lecha, dając Radomiakowi prowadzenie 1:0. To wczesne trafienie zapowiadało emocjonujące widowisko na stadionie.

Reakcja Lecha Poznań była jednak natychmiastowa i skuteczna, co świadczyło o determinacji gości. W szesnastej minucie, zaledwie osiem minut po bramce Radomiaka, Mikael Ishak doprowadził do wyrównania, precyzyjnym strzałem głową. Chwilę później, w 22. minucie, Luis Palma dał Lechowi prowadzenie 2:1, ustalając wynik do przerwy.

Patrik Walemark ustala wynik. Kto otrzymał żółte kartki?

Druga połowa meczu Radomiak Radom – Lech Poznań kontynuowała wysokie tempo, z dominacją gości, którzy dążyli do umocnienia swojej przewagi. W 58. minucie Patrik Walemark zdobył trzecią bramkę dla Lecha Poznań, ustalając ostateczny wynik spotkania na 3:1. To trafienie skutecznie przypieczętowało zwycięstwo zespołu z Poznania.

W trakcie meczu sędzia Karol Arys ze Szczecina musiał kilkukrotnie interweniować, pokazując żółte kartki zawodnikom obu drużyn. Wśród ukaranych piłkarzy Radomiaka Radom znaleźli się Christos Donis oraz Roberto Alves. W zespole Lecha Poznań żółte kartki otrzymali Antoni Kozubal, Leo Bengtsson i Yannick Agnero. Mecz obserwowało 13 982 widzów.

