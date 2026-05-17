Ekstraklasa piłkarska: Lech Poznań mistrzem. Co John van den Brom nazwał "wyjątkowym osiągnięciem"?

Lech Poznań zdobywa historyczny drugi tytuł

Lech Poznań zapewnił sobie dziesiąty w historii klubu krajowy prymat, pokonując Radomiaka 3:1 na wyjeździe. Spotkanie w Radomiu początkowo nie układało się po myśli Poznaniaków, którzy stracili bramkę już w ósmej minucie meczu. Mimo trudnego startu, drużyna zdołała odwrócić wynik. "Kolejorz" wykazał się odpornością i charakterem, co pozwoliło im cieszyć się z mistrzostwa bez czekania do ostatniej kolejki.

Trener John van den Brom wyraził zadowolenie z wielkiego osiągnięcia, jakim jest zdobycie drugiego tytułu z rzędu. Ostatni raz Lech Poznań dokonał tego 33 lata temu, co podkreśla wyjątkowość obecnego sukcesu. Duńczyk podkreślił, że decyzja o mistrzostwie już na tym etapie sezonu przyniosła ulgę. Szybkie rozstrzygnięcie ligowych zmagań było strategiczne dla dalszego komfortu drużyny.

"Tak naprawdę nie chcę już komentować ostatniego spotkania, ale jestem bardzo zadowolony, że potrafiliśmy znów odwrócić wynik po złym starcie. Skupiłbym się na tym wielkim osiągnięciu, jakim jest zdobycie drugiego tytułu z rzędu. Wiem, że to jest coś wielkiego, bo po raz ostatni Lech to osiągnął 33 lata temu. Cieszę się, że udało nam się rozstrzygnąć to już teraz i nie musimy czekać do ostatniej kolejki, jak to było przed rokiem" – powiedział Duńczyk.

Jak trener Lech Poznań ocenia oba tytuły?

John van den Brom zaznaczył, że trudno porównać dwa tytuły mistrza kraju. Pierwszy triumf był wyjątkowy, ponieważ stanowił jego debiutanckie mistrzostwo w Polsce, po wcześniejszym sukcesie z Broendby Kopenhaga w Danii. Drugi tytuł nie przyszedł łatwo, wymagając rozegrania mnóstwa spotkań, także na arenie europejskiej. Trener podkreślił, że Lech nigdy wcześniej nie był w stanie pogodzić występów w europejskich pucharach z ligową walką o mistrzostwo.

Sukces był możliwy dzięki znacznemu wkładowi władz klubu, które przed sezonem zainwestowały w drużynę. Pozyskano kilku nowych piłkarzy, co poszerzyło kadrę zespołu. Powrót kontuzjowanych zawodników do składu dodatkowo wzmocnił drużynę, zapewniając szerokie opcje taktyczne. Ta głębia składu okazała się kluczowa w wymagającym sezonie.

"Pozyskaliśmy kilku nowych piłkarzy, a gdy kontuzjowani wrócili do składu, dysponowaliśmy bardzo szeroką kadrą. To było naprawdę ważne" – podsumował.

Radomiak gratuluje mistrzostwa Lecha

Trener Radomiaka Bruno Baltazar rozpoczął konferencję prasową od złożenia gratulacji dla rywala. Portugalski szkoleniowiec stwierdził, że Lech Poznań w perspektywie całego sezonu w pełni zasłużył na zdobycie tytułu mistrza Polski. Dla Radomiaka mecz miał również szczególne znaczenie z powodu zakończenia kariery przez Leandro, co drużyna chciała uczcić lepszym wynikiem.

Podopieczni Baltazara bardzo dobrze rozpoczęli spotkanie, strzelając gola już w jednej z pierwszych akcji, co sprawiło, że rywal poczuł się niekomfortowo. Niestety, Lech jest zespołem, który potrafi wykorzystać każdą wolną przestrzeń. Mimo ambitnej walki i wielu przebiegniętych kilometrów, Lech strzelił trzeciego gola, co utrudniło Radomiakowi powrót do gry.

"Myślę, że w perspektywie całego sezonu Lech jak najbardziej zasłużył na ten tytuł. Natomiast dla nas to był wyjątkowy dzień, gdyż Leandro kończył karierę i my bardzo chcieliśmy to uczcić na pewno innym wynikiem" – powiedział portugalski szkoleniowiec.

Moment, który mógł odmienić losy meczu?

Baltazar zaznaczył, że przy stanie 2:1 dla Lecha, Elves Balde miał na nodze piłkę na 2:2, co mogło całkowicie odmienić losy meczu. Ten moment był kluczowy dla rozwoju wydarzeń na boisku, potencjalnie zmieniając dynamikę spotkania. Trener podkreślił ogromną jakość zespołu Lecha, zwłaszcza gdy posiada piłkę.

Mimo porażki, Bruno Baltazar wyraził dumę ze swoich piłkarzy i ich podejścia do meczu. Zespół Radomiaka pokazał charakter i waleczność, co zostało docenione przez szkoleniowca. Wysiłek włożony w grę był widoczny na boisku, mimo końcowego niekorzystnego wyniku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.