Liga Mistrzów siatkarzy. Aluron CMC Warta Zawiercie przed finałem. Mateusz Bieniek widzi deficyty

Jak Aluron CMC Warta Zawiercie zagrał w półfinale?

Podopieczni trenera Michała Winiarskiego najlepiej zaprezentowali się w pierwszym secie półfinału, który wygrali pewnie, kontrolując przebieg gry. W kolejnej odsłonie meczu polska ekipa przegrywała już pięcioma punktami, co postawiło ich w trudnej sytuacji. Mimo znacznej straty, zespół zdołał doprowadzić do końcówki na przewagi, walcząc o każdą piłkę. Niestety, nie zdołali jednak rozstrzygnąć tego seta na swoją korzyść, przegrywając go po zaciętej rywalizacji.

Utrata drugiego seta nie zdeprymowała siatkarzy Aluronu, którzy potrafili szybko wrócić do gry. Zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść w dwóch kolejnych odsłonach meczu, pokazując determinację. To świadczy o ich dużej odporności psychicznej i umiejętności reagowania na niepowodzenia. Ostatecznie Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału, pokonując swojego półfinałowego rywala.

"Tak to wygląda. Mieliśmy piłkę, chyba dwie piłki nawet, w górze na skończenie tego seta. Nie skończyliśmy ich, Nimir (Abdel-Aziz - PAP) poszedł na zagrywkę i odwrócili to. Fajnie, że się nie poddaliśmy, bo w trzecim secie dalej było trochę drętwo na boisku, ale potem energia wróciła i udało się na szczęście wygrać" - ocenił Bieniek.

"Chyba dużo było naprawdę takich akcji przedłużanych, więc na pewno dla kibiców myślę fajne widowisko stworzyliśmy" - dodał.

Kto będzie finałowym rywalem Aluronu?

Finałowym rywalem Aluronu CMC Warty Zawiercie będzie drużyna Sir Sicoma Monini Perugia, w której składzie występuje Kamil Semeniuk. Włoski zespół zapewnił sobie miejsce w finale po zwycięstwie w swoim półfinale nad PGE Projektem Warszawa, pokonując go wynikiem 3:0. Poziom gry zaprezentowany przez Perugię był bardzo wysoki i oceniono go jako wyższy niż ten, który pokazała ekipa z Zawiercia w swoim półfinałowym starciu.

Skład niedzielnego finału jest powtórką z poprzedniej edycji Ligi Mistrzów siatkarzy, co dodaje dodatkowego smaczku rywalizacji. W decydującym meczu poprzedniego sezonu, który odbył się w Łodzi, zespół z Perugii pokonał Aluron wynikiem 3:2, zdobywając tym samym tytuł. To historyczne spotkanie pokazuje, jak zacięta może być tegoroczna walka o zwycięstwo.

"Mamy sporo do poprawy. Perugia to jest w tym momencie najlepszy zespół na świecie. Myślę, że od kilku miesięcy nie schodzi poniżej fenomenalnego poziomu. W finale nie mamy nic do stracenia, to rywale muszą wygrać, presja będzie po ich stronie. Będziemy próbować walczyć" - zapowiedział Bieniek.

Kiedy odbędą się mecze finałowe w Turynie?

Mecz o trzecie miejsce Ligi Mistrzów, w którym zmierzą się drużyny Ziraat i Projektu Warszawa, zostanie rozegrany w niedzielę. Start tego spotkania zaplanowano na godzinę 17:00, dostarczając kibicom pierwszych emocji tego dnia. Rywalizacja o brązowy medal będzie okazją do rehabilitacji dla przegranych półfinalistów, którzy będą walczyć o honorowe miejsce na podium.

Wielki finał Ligi Mistrzów siatkarzy z udziałem Aluronu CMC Warty Zawiercie i Sir Sicoma Monini Perugia rozpocznie się również w niedzielę. Mecz, który wyłoni triumfatora rozgrywek, odbędzie się o godzinie 20:30. Wszystkie spotkania finałowe odbędą się w Turynie, gdzie zgromadzą się fani siatkówki, aby śledzić decydujące starcia najlepszych europejskich drużyn.

