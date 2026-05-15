Eurowizja 2026 - polskie jury. Kto z Polski przyznaje w tym roku punkty?

Półfinały wyłoniły ostateczny skład Wielkiego Finału tegorocznej Eurowizji. W sobotni wieczór na wiedeńskiej scenie staną artyści z 25 państw, walcząc o kryształowe trofeum dla laureata wyjątkowej, jubileuszowej edycji. Choć 70. Konkurs Piosenki Eurowizji dostarczył widzom skrajnych emocji, to nie da się ukryć, że wielu Polaków liczy na sukces Alicji Szemplińskiej i jej utworu "Pray". Kto i jak będzie głosował w polskim jury?

Eurowizja 2026 z Polską w finale. Alicja Szemplińska walczy o sukces

Reprezentantka Polski wyśpiewała sobie awans w pierwszym półfinale. Alicja Szemplińska stanęła na scenie 12 maja jako przedostatnia i zaskarbiła sobie sympatię jurorów oraz telewidzów, przechodząc do Wielkiego Finału. Emocji w Wiedniu i przed ekranami na całym świecie nie zabrakło, ponieważ artystka została wyczytana jako ostatnia finalistka tego wieczoru. Po odpoczynku polska delegacja stawiła się w Wiener Stadthalle na próbach do finałowego koncertu.

Kto w polskim jury? Mamy zmiany w zasadach

Zwycięzcę Eurowizji 2026 wybiorą jurorzy i telewidzowie we wszystkich 35 krajach uczestniczących w jubileuszowej edycji oraz dodatkowo - publiczność poza tymi 35 krajami, głosująca jako Reszta Świata z wagą jednego kraju. Wiele osób zastanawia się, kto zasiadł w polskim jury. Tego póki co nie wiemy: składy komisji poznamy dopiero w nocy po zakończeniu Wielkiego Finału. Pewne jest za to nazwisko osoby, która przekaże na żywo punktację z Warszawy. Rzeczniczką polskiego jury drugi raz z rzędu jest dziennikarka radiowa Ola Budka. W rozmowie z Eska.pl zdradziła ona, jak przygotowuje się do finałowego wieczoru i jak wyglądają kulisy tej roli.

Ważna dla fanów Eurowizji informacja jest taka, że w 2026 zmieniły się niektóre zasady. Między innymi, jury w każdym kraju liczy teraz siedem zamiast pięciu osób, w tym przynajmniej dwie nie mogą przekraczać 25. roku życia. Po kilku latach przerwy do zawodowych gremiów mogli też trafiać chociażby dziennikarze muzyczni. Pozostałe procedury nie zmieniają się: jurorzy oceniają występy podczas próby generalnej, układając ranking od pierwszego do ostatniego miejsca. Specjalny algorytm oparty na średniej wykładniczej przyznaje punkty dziesięciu najwyżej ocenionym propozycjom.

Wielki Finał w sobotę. Trzymamy kciuki za Polskę

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w arenie Wiener Stadthalle po ubiegłorocznej wygranej JJ-a z utworem "Wasted Love". Wystartowało zaledwie 35 krajów - najmniej od 2003 roku - z powodu bojkotu związanego z dalszym udziałem Izraela. W finale zaśpiewa 25 uczestników, w tym reprezentantka Polski - Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Transmisja w sobotę 16 maja rozpocznie się o 21:00.

