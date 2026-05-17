Aluron CMC Warta w finale LM. Trener Winiarski ujawnia zaskakującą strategię przed meczem

Zwycięstwo Aluronu CMC Warty w półfinale

Mistrz Polski, drużyna Aluronu CMC Warty, odniosła znaczące zwycięstwo w półfinale Ligi Mistrzów w Turynie, pokonując jednego z faworytów rozgrywek, turecki Ziraat Bankkart Ankara, wynikiem 3:1. Trener Michał Winiarski wyraził ogromne zadowolenie z przebiegu spotkania, zwłaszcza z trudnego momentu w drugim secie, kiedy jego zespół przegrywał już 10:15, by ostatecznie ulec w tej partii.

Mimo przegranego seta, Winiarski podkreślił, że zespół zachował pełną koncentrację i ducha walki. Fantastyczna zmiana wprowadzona przez Kyle'a Ensinga otworzyła prawe skrzydło, znacząco poprawiając grę zawiercian i odmieniając losy meczu na ich korzyść.

"Jestem przeszczęśliwy, jak się skończyło. Przegrywaliśmy w pewnym momencie już 10:15 (w drugim secie - PAP) i choć później nadarzyła się szansa na zamknięcie tego seta, to ostatecznie ulegliśmy. Widziałem jednak, że zespół cały czas jest w meczu i potem fantastyczna zmiana, którą dał Kyle Ensing, otworzyła nam prawe skrzydło i grało nam się zdecydowanie lepiej" - powiedział trener Aluronu.

Rola zmienników w zespole Aluronu CMC Warty

Amerykański atakujący, Kyle Ensing, okazał się kluczowym zmiennikiem, wchodząc na boisko w trzecim secie za słabiej dysponującego Bartłomieja Bołądzia i znacząco przyczyniając się do końcowego triumfu. Michał Winiarski podkreślił niezwykły spokój Ensinga i jego odporność psychiczną, która pozwala mu natychmiast wejść w grę.

Trener zaznaczył, że nawet w przypadku błędów, Ensing pozostaje opanowany, co jest jego ogromnym atutem. W odniesieniu do Bartłomieja Bołądzia, Winiarski przyznał, że przydarzyło mu się słabsze spotkanie, ale podkreślił, że zespół jest od tego, by wzajemnie się uzupełniać i wspólne zwycięstwo jest najważniejsze.

"Ja myślę, że Kyle jest niesamowitym zawodnikiem pod względem układu nerwowego. On wchodzi i gra. Jemu nie trzeba dużo czasu, nawet jak popełni błąd, to jest bardzo spokojny. Natomiast Bartkowi przydarzyło się słabsze spotkanie, ale od tego jest zespół, żeby wzajemnie siebie uzupełniać" - podkreślił Winiarski.

Jak Aluron odwraca losy spotkań?

Dla Aluronu jest to drugi rok z rzędu, kiedy to w półfinale Ligi Mistrzów drużyna odwraca losy spotkania, głównie dzięki efektywnym zmianom. W poprzednim roku zawiercianie przegrywali z JSW Jastrzębskim Węglem już 0:2 w setach, lecz finalnie odnieśli zwycięstwo 3:2. Tym razem w Turynie nie potrzebowali aż pięciu setów, by osiągnąć sukces.

Michał Winiarski zauważył, że choć zmiany ponownie odegrały kluczową rolę, to w tegorocznym meczu zespół był znacznie bardziej skoncentrowany i grał na swoim wysokim poziomie od samego początku. Ta poprawa koncentracji pozwoliła na szybsze przejęcie inicjatywy w meczu.

Finał Ligi Mistrzów: Aluron kontra Sir Sicoma Monini Perugia

Zawiercianie przystąpią do niedzielnego finału Ligi Mistrzów w roli drużyny, która nie jest faworytem. Ich przeciwnikiem będzie Sir Sicoma Monini Perugia, zespół uznawany obecnie za najlepszy w Europie, co potwierdza ich zeszłoroczne zwycięstwo w tych rozgrywkach.

Michał Winiarski przewiduje twardy mecz, w którym o wyniku zadecydują niuanse, biorąc pod uwagę wysoką klasę obu drużyn. Jego głównym celem i życzeniem jest, aby jego podopieczni skupili się przede wszystkim na rozegraniu dobrego spotkania, a nie obsesyjnym myśleniu o końcowym zwycięstwie.

"Na pewno gramy z zespołem, który jest aktualnie najlepszy w Europie. Zeszłoroczny finał, który wygrał, to udowadnia. Ja myślę, że to będzie twardy mecz. To jest sport. Myślę, że przy dwóch grających dobrze drużynach będą decydować niuanse. Ja tylko bym chciał, żebyśmy nie myśleli znowu o zwycięstwie, tylko bardziej o dobrej grze" - przyznał były siatkarz, mistrz świata z 2014 roku.

Terminy meczów o medale Ligi Mistrzów

Finał Ligi Mistrzów z udziałem Aluronu CMC Warty i Sir Sicoma Monini Perugia zostanie rozegrany w niedzielę, o godzinie 20:30. To będzie najważniejsze wydarzenie wieczoru dla kibiców siatkówki, decydujące o tytule najlepszej drużyny w Europie.

Wcześniej, tego samego dnia, o godzinie 17:00, odbędzie się mecz o trzecie miejsce. W nim zmierzą się PGE Projekt Warszawa oraz Ziraat Bankkart Ankara, które powalczą o brązowy medal rozgrywek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.