Polka zachwyciła w holenderskim "The Voice". Zaśpiewała hit Kayah

Ten występ to nie tylko powód do dumy dla młodej artystki i jej bliskich, ale również doskonała promocja polskiej kultury za granicą. Wybór utworu "Byłam różą", nieodłącznej części twórczości Kayah i Bregovicia - pokazał, że polska muzyka ma uniwersalny język, zrozumiały dla odbiorców na całym świecie. Z pewnością połączenie duszy bałkańskiej i słowiańskiej po ponad 25 latach od premiery nie było spodziewanym pomysłem w studiu programu. Jury "The Voice" w Holandii nie szczędziło Polce komplementów.

Nathalie Blue w holenderskim "The Voice". Zaśpiewała klasyk od Kayah i Bregovicia

Polska wokalistka zgłosiła się do 13. edycji talent show na antenie stacji RTL4. Podczas przesłuchań w ciemno zdecydowała się na wyjątkowy repertuar. Klasyk z dorobku Kayah we współpracy z Goranem Bregoviciem należy do największych polskich przebojów z tamtych lat. "Byłam różą" nie wybrzmiało jednak w oryginale, a w wyjątkowej interpretacji: zarówno po polsku, jak i po niderlandzku. To z pewnością bardzo wyjątkowe przesłuchanie na tle konkurencji. Jurorzy chętnie sypali zresztą komplementy wobec Nathalie Blue.

Polka dostała się dalej. Wspiera ją mama

Nietypowy występ z polskim klasykiem z 1999 roku zagwarantował Nathalie awans do kolejnego etapu. Odwrócił się jednak tylko jeden fotel. Polka mieszkająca w Holandii zasiliła skład drużyny Dinanda, wokalisty dawnej grupy rockowej Kane. Pozostałymi trenerami w programie są raper Wiwa, duet Suzan i Freek oraz gwiazda Eurowizji, Ilse DeLange. W studiu Nathalie mogła liczyć na nieocenione wsparcie swojej mamy, Małgosi, która nie kryła dumy i wzruszenia. Czym poza muzyką zajmuje się artystka? Z jej profilu na Instagramie możemy dowiedzieć się, że jest także aktorką i influencerką. Kadry z występu znajdziecie w naszej galerii poniżej.