Pamiętacie Magdalenę Tul? Tak zmieniła się polska gwiazda Eurowizji. Teraz chce wrócić jako reprezentantka San Marino

15 lat temu Magdalena Tul była głośnym nazwiskiem. Nie bez powodu, ponieważ wygrała polskie preselekcje i została reprezentantką Polski na Eurowizji 2011, która wtedy odbywała się u naszych zachodnich sąsiadów - w Niemczech. Jej wygrana w preselekcjach nie była zaskoczeniem. Choć Magda nie miała radiowych hitów, była już twarzą kojarzoną przez publiczność Telewizji Polskiej. Przez lata była jedną z głównych wokalistek w programie "Jaka to melodia?", gdzie wykonywała covery polskich i światowych hitów. Jej propozycja na Eurowizję - "Jestem" - została świetnie przyjęta przez fanów konkursu i od początku była ich faworytką. Ostatecznie Magda pojechała na Eurowizję do Düsseldorfu, gdzie niestety nie miała szczęścia. Choć uważana była za jedną z faworytek, nie tylko nie awansowała do finału, ale zajęła ostatnie miejsce w półfinale. Do dziś wiele osób nie rozumie tego wyniku. Niektórzy uważają, że Magda miała wielkiego pecha. Na jej porażkę mogły złożyć się takie czynniki jak pierwsza pozycja startowa, liczne błędy w realizacji kamerowej występu, a nawet możliwa awaria systemu głosowania podczas transmisji pierwszych pięciu występów (wszystkie te kandydatury odpadły). Po latach Magdalena Tul postanowiła zawalczyć o powrót na Eurowizję i zajęcie lepszego miejsca.

Magdalena Tul chce na Eurowizję 2026

Magdalena Tul się nie poddaje i po 15 latach znów ma szansę na udział w Konkursie Piosenki Eurowizji. Tym razem nie jako reprezentantka Polski, a... San Marino. Ogłoszono, że polska piosenkarka dostała się do półfinału preselekcji, gdzie dostało się 40 najlepszych kandydatów spośród 240 zgłoszeń. To spory sukces! Magdalena Tul zawalczy o wygraną z piosenką "I'll Be Around". Trzymamy kciuki!