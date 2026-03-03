Monika Miller pokazała efekty nowej operacji. Zdecydowała się na "tygrysi lifting"

Dawniej interwencje chirurgiczne w świecie rozrywki były tematem tabu. Celebryci, pytani o nagłe odmłodzenie, często zbywali dziennikarzy opowieściami o cudownych dietach zmieniających rysy twarzy. Nawet spektakularne metamorfozy tłumaczono w ten sposób. Obecnie w Hollywood, szczególnie podczas sezonu nagród, wciąż obserwuje się wysyp zupełnie nowych twarzy u gwiazd kina, jednak podejście do publicznego przyznawania się do zabiegów powoli ewoluuje.

Na rodzimym podwórku znane osobistości wykazują się znacznie większą szczerością w kwestii poprawiania urody. W ostatnich miesiącach inwazyjne procedury, obejmujące niemal całą twarz, przeszli między innymi Julia von Stein, Krzysztof Gojdź oraz Dagmara Kaźmierska. Również Małgorzata Rozenek-Majdan podchodzi do tematu z dystansem, żartując, że co trzy lata funduje sobie zupełnie nowe oblicze.

Monika Miller i jej eksperymenty z wizerunkiem

Do grona wielkich entuzjastek medycyny estetycznej należy Monika Miller. Wnuczka byłego premiera słynie z odważnego wizerunku, na który składają się liczne tatuaże oraz częste, radykalne zmiany fryzur. 31-latka nie poprzestaje jednak na mocnym makijażu. Celebrytka ma już na swoim koncie powiększenie biustu o dwa rozmiary, a także zabiegi modelowania ust i wypełniania policzków.

Gwiazda "Gliniarzy" postawiła na tygrysi lifting

Tym razem aktorka znana z serialu "Gliniarze" poszła o krok dalej. W mediach społecznościowych pochwaliła się efektami najnowszej procedury, publikując wymowne zdjęcia. Miller poddała się tzw. liftingowi tygrysiemu. Według opisów klinik zajmujących się tym zabiegiem, polega on na precyzyjnym nacięciu skóry w rejonie skroni oraz podciągnięciu powięzi mięśniowych.

"New year, new face [Nowy rok, nowa twarz - red.]" - napisała Monika Miller na Instagramie.

Celem tej metody jest uzyskanie efektu "kociego oka", uniesienie łuków brwiowych oraz zniwelowanie kurzych łapek. Zabieg ma również za zadanie wyeksponować kości policzkowe. Obserwatorzy 31-latki natychmiast dostrzegli zmianę, komplementując jej nieco bardziej tajemnicze spojrzenie. Czy różnica faktycznie jest tak wyraźna?

