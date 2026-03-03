Katarzyna Dowbor zachwyca się synową. Razem z Koroniewską posyłają fanom uśmiechy

Relacje rodzinne, szczególnie te pomiędzy teściową a synową, bywają złożone i wielowymiarowe. Często obarczone są bagażem oczekiwań, różnic pokoleniowych i odmiennymi spojrzeniami na życie. Media i kultura popularna dodatkowo podsycają negatywne stereotypy, kreując obraz konfliktu i rywalizacji. Na szczęście, istnieją wyjątki, które udowadniają, że budowanie zdrowych i pozytywnych relacji jest możliwe, a przykład Katarzyny Dowbor i Joanny Koroniewskiej stanowi inspirację dla wielu.

Katarzyna Dowbor i Joanna Koroniewska mają silną więź

Aktorka Joanna Koroniewska wyszła za prezentera telewizyjnego Macieja Dowbora w 2014 roku. W ten sposób gwiazda znana chociażby z "M jak Miłość" stała się synową uwielbianej przez widzów dziennikarki, Katarzyny Dowbor. Ceniona prezenterka TVP została babcią dla Janiny i Heleny, które kocha nad życie, jednak szczególnym uczuciem darzy też synową. Choć mają inne spojrzenie chociażby na wychowanie dzieci, to łatwo odnajdują kompromisowe rozwiązanie. Dowbor wielokrotnie podkreślała to w wywiadach.

"Moja synowa ma własny pomysł na wychowanie, a ja to szanuję. Ale Asia ma na szczęście taką cudną właściwość, że przychodzi do mnie do domu z dziewczynkami i mówi: 'u babci wolno wam wszystko'. Tak że obie idziemy na kompromis. [...] Jeśli oni są w trudniejszych sytuacjach, to dyskutujemy, rozmawiamy, jesteśmy rodziną, jesteśmy jednością, jesteśmy całością. Bardzo to szanujemy" - wyjawiła w jednym z nich.

Teściowa i synowa roześmiane na zdjęciach. Czułe słowa mówią wszystko

Rodzinna radość wylała się z ostatniego wpisu prowadzącej "Pytanie na Śniadanie" w mediach społecznościowych. Na swoim facebookowym profilu 66-latka zamieściła kilka zdjęć w towarzystwie synowej.

Jedno proste zdanie wystarczyło, by poruszyć internautów, którzy nie szczędzą paniom komplementów. Zdjęcia Dowbor i Koroniewskiej znajdziecie w naszej galerii poniżej.

"Uwielbiam moją synową!" - napisała krótko dziennikarka, dopytując swoich obserwatorów o ich relacje z teściowymi bądź partnerami dzieci.