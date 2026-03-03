"Straszny film" powraca do kin. Te gwiazdy zagrały w poprzednich częściach

Spis treści
Po wielu latach oczekiwań fani serii "Straszny film" wreszcie mogą odetchnąć z ulgą. Szósta odsłona serii, która na stałe zapisała się w historii komedii, jest już w drodze. Premiera zwiastuna wywołała lawinę komentarzy i spekulacji, a sama produkcja zapowiada się na prawdziwą ucztę dla miłośników parodii i horrorów. Mimo że początkowo zwiastun wyciekł do sieci w nieoficjalny sposób, twórca Marlon Wayans z wdziękiem obrócił całą sytuację w żart, wykorzystując ją do promocji filmu.
"Straszny film 6" - te horrory zostaną sparodiowane. Co wiemy?
Zwiastun "Strasznego filmu 6" zdradza, że twórcy nie oszczędzą żadnego z popularnych horrorów ostatnich lat. Choć produkcja oficjalnie nie wskazuje na dzieła, które padły ofiarą brutalnych parodii, to fani szybko wyłapali niektóre z nich w zapowiedzi. Widzowie mogą spodziewać się parodii takich hitów jak "Krzyk", "M3GAN", "Zniknięcie" czy "Grzesznicy".
ZOBACZ TEŻ: Na co pójść do kina w marcu? Oto 8 najbardziej obiecujących filmowych premier
Nawiązania do "Krzyku" są szczególnie wyraźne, co z pewnością ucieszy fanów tego kultowego slashera. Nieoficjalnie mówi się, że twórcy nie bali się także żartować z kontrowersji związanych z produkcją "Krzyku 7", co świadczy o ich poczuciu humoru i dystansie do branży filmowej. Oczywiście, poza wymienionymi tytułami, w filmie z pewnością znajdą się nawiązania do wielu innych horrorów.
Gwiazdy uwielbianej serii wracają
W nowej odsłonie "Strasznego filmu" nie zabraknie gwiazd znanych z poprzednich części. Na ekranie ponownie zobaczymy Annę Faris jako Cindy Campbell oraz Reginę Hall w roli Brendy Meeks. Do swoich ról powrócą również:
- Jon Abrahams (Bobby, chłopak Cindy)
- Lochlyn Monroe
- Cheri Oteri (Gail)
- Dave Sheridan (Doofy)
- Marlon Wayans (Shorty)
- Shawn Wayans (Ray)
To jednak nie wszystko! Do obsady dołączą także nowe twarze, takie jak Damon Wayans Jr. - spokrewniony z twórcami i aktorami poprzednich części, jak i Heidi Gardner, co z pewnością wniesie do serii świeżą energię i nowe pomysły.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: To jeden z najważniejszych filmów roku. Ma zadziwiająco mało nominacji do Oscara
"Straszny film" znowu rozbawi widownię. Kiedy premiera?
Data publikacji nowego "Strasznego filmu" to dla fanów cyklu dobra wiadomość. O szóstej części mówiło się już od dawna. W Stanach Zjednoczonych premiera odbędzie się już 5 czerwca 2026 roku, na tydzień przed wcześniej ogłoszoną datą. Informację potwierdza Paramount Pictures.