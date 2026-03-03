"Straszny film" powraca do kin. Te gwiazdy zagrały w poprzednich częściach

Po wielu latach oczekiwań fani serii "Straszny film" wreszcie mogą odetchnąć z ulgą. Szósta odsłona serii, która na stałe zapisała się w historii komedii, jest już w drodze. Premiera zwiastuna wywołała lawinę komentarzy i spekulacji, a sama produkcja zapowiada się na prawdziwą ucztę dla miłośników parodii i horrorów. Mimo że początkowo zwiastun wyciekł do sieci w nieoficjalny sposób, twórca Marlon Wayans z wdziękiem obrócił całą sytuację w żart, wykorzystując ją do promocji filmu.

"Straszny film 6" - te horrory zostaną sparodiowane. Co wiemy?

Zwiastun "Strasznego filmu 6" zdradza, że twórcy nie oszczędzą żadnego z popularnych horrorów ostatnich lat. Choć produkcja oficjalnie nie wskazuje na dzieła, które padły ofiarą brutalnych parodii, to fani szybko wyłapali niektóre z nich w zapowiedzi. Widzowie mogą spodziewać się parodii takich hitów jak "Krzyk", "M3GAN", "Zniknięcie" czy "Grzesznicy".

Nawiązania do "Krzyku" są szczególnie wyraźne, co z pewnością ucieszy fanów tego kultowego slashera. Nieoficjalnie mówi się, że twórcy nie bali się także żartować z kontrowersji związanych z produkcją "Krzyku 7", co świadczy o ich poczuciu humoru i dystansie do branży filmowej. Oczywiście, poza wymienionymi tytułami, w filmie z pewnością znajdą się nawiązania do wielu innych horrorów.

Gwiazdy uwielbianej serii wracają

W nowej odsłonie "Strasznego filmu" nie zabraknie gwiazd znanych z poprzednich części. Na ekranie ponownie zobaczymy Annę Faris jako Cindy Campbell oraz Reginę Hall w roli Brendy Meeks. Do swoich ról powrócą również:

Jon Abrahams (Bobby, chłopak Cindy)

Lochlyn Monroe

Cheri Oteri (Gail)

Dave Sheridan (Doofy)

Marlon Wayans (Shorty)

Shawn Wayans (Ray)

To jednak nie wszystko! Do obsady dołączą także nowe twarze, takie jak Damon Wayans Jr. - spokrewniony z twórcami i aktorami poprzednich części, jak i Heidi Gardner, co z pewnością wniesie do serii świeżą energię i nowe pomysły.

"Straszny film" znowu rozbawi widownię. Kiedy premiera?

Data publikacji nowego "Strasznego filmu" to dla fanów cyklu dobra wiadomość. O szóstej części mówiło się już od dawna. W Stanach Zjednoczonych premiera odbędzie się już 5 czerwca 2026 roku, na tydzień przed wcześniej ogłoszoną datą. Informację potwierdza Paramount Pictures.