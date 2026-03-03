"Straszny film" powraca do kin. Te gwiazdy zagrały w poprzednich częściach

2026-03-03 21:22

"Straszny film 6" nadchodzi! Kultowa seria parodii horrorów wraca na ekrany kin, obiecując jeszcze więcej absurdalnego humoru i nawiązań do współczesnych hitów. Fani mogą spodziewać się mieszanki znanych twarzy i nowych gwiazd, a zwiastun zdradza, że twórcy nie oszczędzą żadnego z popularnych horrorów. Przypomnijmy, kto grał w dotychczasowych częściach.

Straszny film powraca do kin. Te gwiazdy zagrały w poprzednich częściach

Autor: Everett Collection Regina Hall jako Brenda Meeks i postać w stroju Ghostface'a z filmu "Straszny film", siedzący na widowni kinowej podczas projekcji. Brenda trzyma telefon przy uchu z zaskoczoną miną. Film "Straszny film 6" powraca, a wszystkie szczegóły znajdziesz na Super Seriale.

Po wielu latach oczekiwań fani serii "Straszny film" wreszcie mogą odetchnąć z ulgą. Szósta odsłona serii, która na stałe zapisała się w historii komedii, jest już w drodze. Premiera zwiastuna wywołała lawinę komentarzy i spekulacji, a sama produkcja zapowiada się na prawdziwą ucztę dla miłośników parodii i horrorów. Mimo że początkowo zwiastun wyciekł do sieci w nieoficjalny sposób, twórca Marlon Wayans z wdziękiem obrócił całą sytuację w żart, wykorzystując ją do promocji filmu.

"Straszny film 6" - te horrory zostaną sparodiowane. Co wiemy?

Zwiastun "Strasznego filmu 6" zdradza, że twórcy nie oszczędzą żadnego z popularnych horrorów ostatnich lat. Choć produkcja oficjalnie nie wskazuje na dzieła, które padły ofiarą brutalnych parodii, to fani szybko wyłapali niektóre z nich w zapowiedzi. Widzowie mogą spodziewać się parodii takich hitów jak "Krzyk", "M3GAN", "Zniknięcie" czy "Grzesznicy".

Nawiązania do "Krzyku" są szczególnie wyraźne, co z pewnością ucieszy fanów tego kultowego slashera. Nieoficjalnie mówi się, że twórcy nie bali się także żartować z kontrowersji związanych z produkcją "Krzyku 7", co świadczy o ich poczuciu humoru i dystansie do branży filmowej. Oczywiście, poza wymienionymi tytułami, w filmie z pewnością znajdą się nawiązania do wielu innych horrorów.

Gwiazdy uwielbianej serii wracają

W nowej odsłonie "Strasznego filmu" nie zabraknie gwiazd znanych z poprzednich części. Na ekranie ponownie zobaczymy Annę Faris jako Cindy Campbell oraz Reginę Hall w roli Brendy Meeks. Do swoich ról powrócą również:

  • Jon Abrahams (Bobby, chłopak Cindy)
  • Lochlyn Monroe
  • Cheri Oteri (Gail)
  • Dave Sheridan (Doofy)
  • Marlon Wayans (Shorty)
  • Shawn Wayans (Ray)

To jednak nie wszystko! Do obsady dołączą także nowe twarze, takie jak Damon Wayans Jr. - spokrewniony z twórcami i aktorami poprzednich części, jak i Heidi Gardner, co z pewnością wniesie do serii świeżą energię i nowe pomysły.

"Straszny film" znowu rozbawi widownię. Kiedy premiera?

Data publikacji nowego "Strasznego filmu" to dla fanów cyklu dobra wiadomość. O szóstej części mówiło się już od dawna. W Stanach Zjednoczonych premiera odbędzie się już 5 czerwca 2026 roku, na tydzień przed wcześniej ogłoszoną datą. Informację potwierdza Paramount Pictures.

