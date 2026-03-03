Sylwia Dekiert zachwyciła na modowej gali. Dziennikarka TVP skradła show

Gwiazda sportu w Telewizji Polskiej, Sylwia Dekiert, zrobiła furorę podczas imprezy magazynu "Twój Styl".

Prezenterka mająca 47 lat udowodniła, że wiek to tylko cyfry, prezentując się lepiej od młodszych koleżanek.

Kariera Sylwii Dekiert w TVP

Sylwia Dekiert stanowi jeden z filarów redakcji sportowej publicznego nadawcy. Jej przygoda z Telewizją Polską rozpoczęła się jeszcze w 2002 roku, co oznacza, że pracuje na wizji dłużej, niż żyje część jej dzisiejszych fanów. Widzowie kojarzą ją głównie z prowadzenia studiów przy okazji największych imprez międzynarodowych, w tym ośmiu igrzysk olimpijskich (Turyn, Vancouver, Londyn, Soczi, Pjongczang, Tokio, Paryż oraz Mediolan/Cortina). Ma na koncie również obsługę dwóch turniejów piłkarskich mistrzostw Europy w 2020 i 2024 roku. Choć kojarzona jest głównie ze stadionami, 47-latka świetnie odnajduje się w blasku fleszy na ściankach. Ostatnio pojawiła się na gali "Doskonałość Mody", gdzie udowodniła, że swoją figurą przypomina profesjonalną modelkę, czego mogą jej pozazdrościć kobiety młodsze nawet o dwie dekady.

Anna Lewandowska i Natalia Kukulska wśród gości

Prezencja dziennikarki sportowej w dobranej kreacji była wręcz oszałamiająca. Efekt był tak piorunujący, że Sylwia Dekiert skutecznie zawstydziła młodsze koleżanki z branży, mimo że one również wyglądały atrakcyjnie. Wydarzenie przyciągnęło prawdziwą śmietankę towarzyską. Wśród zaproszonych gości można było dostrzec takie sławy jak Natalia Kukulska, Danuta Stenka, Katarzyna Zielińska czy Katarzyna Żak. Na imprezie bawiły się również Maria Dębska i Anna Lewandowska, a także przedstawiciele świata mody i sztuki, w tym Robert Czerwik czy Anna Męczyńska. Podczas uroczystego wieczoru przyznano łącznie 31 wyróżnień. O wyborze laureatów decydowało szacowne jury, w skład którego weszły między innymi Katarzyna Sokołowska, Mela Koteluk oraz Lidia Popiel.

