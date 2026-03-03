Karol Nawrocki nie wyprawia urodzin. Wujek prezydenta ujawnia gorzką prawdę

Prezydent Karol Nawrocki kończy 43 lata , ale napięty grafik uniemożliwia mu organizację przyjęcia.

, ale napięty grafik uniemożliwia mu organizację przyjęcia. Waldemar Nawrocki, wujek polityka, odsłania kulisy życia głowy państwa i mówi o ogromnym obciążeniu obowiązkami.

Krewny składa prezydentowi życzenia, a jednocześnie zdradza, dlaczego przez nową funkcję bratanka traci znajomych.

Plany Karola Nawrockiego na 43. urodziny

Dla Karola Nawrockiego 3 marca 2026 roku to data szczególna, gdyż po raz pierwszy obchodzi urodziny jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wiele osób z kręgu polityki i sportu z pewnością liczyło na zaproszenie na prestiżową uroczystość. Prezydent znany jest z doskonałych relacji ze sportowcami, co potwierdziły niedawne wydarzenia, takie jak spotkanie z Kacprem Tomasiakiem czy wizyta w szatni koszykarzy po wygranym meczu z Łotwą. Niestety, wszyscy liczący na wspólną zabawę z okazji 43. urodzin głowy państwa obejdą się smakiem.

Wujek Karola Nawrockiego szczerze o rozmowie z prezydentem. Nagle zadzwonił telefon, a tam Trump!

Spotkania prezydenta ze sportowcami

Wizyty znanych zawodników w pałacu oraz bezpośrednie kontakty prezydenta ze światem sportu są szeroko komentowane w mediach, a dokumentacja z tych wydarzeń cieszy się sporym zainteresowaniem opinii publicznej.

Waldemar Nawrocki o harmonogramie prezydenta

Dziennikarze "Super Expressu" postanowili zapytać u źródła o plany urodzinowe jubilata. Rozmówcą był Waldemar Nawrocki, ceniony trener boksu i prywatnie wujek prezydenta. Mężczyzna w bezpośrednich słowach rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące ewentualnej imprezy.

Jaka impreza, teraz to nie ma takiej możliwości. Holender, jaki on jest zaganiany! Człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, ile taki Karol ma na głowie. Szaleństwo, zgłupieć można!

Ta wypowiedź nie pozostawia złudzeń co do obciążenia, z jakim mierzy się Karol Nawrocki. Wujek, składając życzenia urodzinowe, podkreślił przede wszystkim potrzebę spokoju, który przy obecnym trybie życia jest towarem deficytowym. Rozmowa przybrała jednak również bardziej osobisty i gorzki ton. Waldemar Nawrocki zdecydował się na smutne wyznanie dotyczące jego relacji ze znajomymi.

I żeby ludzie w Polsce trochę mądrzejsi zaczęli być. Tragedia z tymi ludźmi, niektórzy mają umysły jak dzieci. Zresztą przez tego Karola to potraciłem tyle znajomych ludzi. Niektórzy gadają, że teraz to na pewno mam za dobrze, a inni narzekają, że im nie pomagam, a przecież wujkiem prezydenta jestem i na pewno mogę!

Słowa te wypowiedział z wyraźnym przekąsem, obrazując cienie bycia rodziną najważniejszej osoby w państwie.

