"Igrzyska śmierci" wreszcie wracają do polskiego streamingu. Tu obejrzycie wszystkie części z serii

"Igrzyska śmierci" to zapoczątkowana w 2012 roku seria filmów na podstawie książek Suzanne Collins. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym państwie Panem, rządzonym twardą ręką przez bezlitosnego prezydenta Snowa (w tej roli Donald Sutherland). Gdy na arenie Głodowych Igrzysk ląduje jednak Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), totalitarny system zaczyna chwiać się w posadach i dochodzi do rewolucji.

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Cztery części słynnej dystopii ukazywały się a latach 2012-2015, a w 2023 roku powróciliśmy do świata "Igrzysk śmierci" za sprawą pierwszego prequela zatytułowanego "Ballada ptaków i węży" - opowiadał on o młodzieńczych latach Coriolanusa Snowa, tym razem granego przez Toma Blytha, oraz jego niejednoznacznej - i tragicznej w skutkach - relacji z trybutką z 12 Dystryktu, Lucy Gray Baird (Rachel Zegler).

"Igrzyska śmierci" - gdzie obejrzeć wszystkie filmy online?

Z okazji zbliżającej się premiery drugiego prequela, "Wschodu słońca w dniu dożynek", HBO Max przygotowało dla fanów niespodziankę - 31 października wszystkie dotychczasowe odsłony serii trafią do streamingu. A by dotrzymać formalności, są to:

"Igrzyska śmierci",

"Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia",

"Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1",

"Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2",

"Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży".

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A w jakiej kolejności oglądać te filmy? Jeśli jest to wasza pierwsza przygoda z "Igrzyskami śmierci", zalecam seans zgodnie z tym, jak ukazywały się filmy (czyli zgodnie z powyższym zestawieniem). Jeśli jednak ma być to rewatch, warto sprawdzić, jak wybrzmiewa ta historia śledzona zgodnie z chronologią wydarzeń - czyli najpierw "Ballada...", potem główna seria.

QUIZ: Igrzyska Śmierci. Ballada ptaków i węży. Coriolanus Snow - ile wiesz o głównym bohaterze? Pytanie 1 z 10 Prezydent Snow uwielbia róże... Ponieważ zabijają one zapach krwi z jego ust i przypominają mu jego babkę Ponieważ właśnie ten kwiat dał jako pierwszy Lucy Grey Ponieważ mają kolce Następne pytanie

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - o czym opowie film?

Akcja "Wschodu słońca w dniu dożynek" rozgrywa się 40 lata po wydarzeniach ukazanych w "Balladzie ptaków i węży" oraz 24 lat przed pierwszą częścią "Igrzysk śmierci". Głównym bohaterem jest tu Haymitch Abernathy (tym razem grany przez Josepha Zadę), zwycięzca 50. Głodowych Igrzysk, czyli Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, kiedy to podwojono liczbę trybutów. Człowiek, który lata później zostanie mentorem Katniss, sam wkracza na wyjątkowo śmiercionośną arenę i usiłuje stawić czoła reżimowi Snowa (tu kreowanego przez Ralpha Fiennesa). Nie ma jednak pojęcia, jak wysoką cenę przyjdzie mu za to zapłacić.

Za reżyserię odpowiada Francis Lawrence, który pracował przy poprzednich odsłonach "Igrzysk śmierci" (z wyjątkiem pierwszego filmu), a w obsadzie znaleźli się też m.in. Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, Ralph Fiennes jako prezydent Coriolanus Snow, Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier, Maya Hawke jako Wiress, Lili Taylor jako Mags Flanagan, Elle Fanning jako Effie Trinket oraz Kieran Cullkin jako Caesar Flickerman.

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