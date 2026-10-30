Znachor 1 listopada 2026. Gdzie obejrzeć film we Wszystkich Świętych?

Główne stacje zmieniają ramówkę. Co z emisją w TVP?

Od lat telewidzowie byli przyzwyczajeni, że Telewizja Polska w dzień Wszystkich Świętych emitowała wyreżyserowaną przez Jerzego Hoffmana historię z Jerzym Bińczyckim, Anną Dymną i Tomaszem Stockingerem. Niestety, w tym roku publiczny nadawca ponownie podjął decyzję, która może zaskoczyć stałych widzów.

Główne anteny, takie jak TVP1 czy TVP2, nie uwzględniły w swojej ramówce na 1 listopada kultowej adaptacji powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Jeśli planujesz tradycyjny seans przed telewizorem w gronie najbliższych, warto wiedzieć, że na głównych kanałach telewizji publicznej tego tytułu w ciągu dnia nie znajdziesz. TVP zaplanowała emisję kultowego filmu dopiero na środę, 11 listopada - film obejrzymy na antenie TVP1 o 20:30.

Gdzie obejrzeć film znachor 1 listopada w telewizji?

Brak emisji na głównych antenach TVP nie oznacza jednak, że musisz rezygnować ze świątecznej tradycji. Kultowa wersja z 1982 roku będzie dostępna na stacjach tematycznych i filmowych. Oto dokładny harmonogram emisji na niedzielę, 1 listopada 2026 roku:

Zoom TV – godzina 13:30 (oraz kolejna emisja o 13:55)

– godzina 13:30 (oraz kolejna emisja o 13:55) Filmax – godzina 14:00

– godzina 14:00 Kino Polska – godzina 17:10

– godzina 17:10 Tele 5 – godzina 20:00

Dzięki rozłożeniu emisji na cały dzień z łatwością dopasujesz czas seansu do swoich planów – niezależnie od tego, czy wolny czas na odpoczynek masz wczesnym popołudniem, czy dopiero wieczorem.

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Stary i nowy „Znachor” w internecie – gdzie oglądać VOD?

Jeśli wolno Ci decydować o porze seansu i nie chcesz dostosowywać planów do godzin emisji telewizyjnej, z pomocą przychodzą platformy streamingowe. To wygodne rozwiązanie pozwalające obejrzeć film bez przerw na reklamy.

Klasyczna wersja (1982 r.). Produkcję z Jerzym Bińczyckim w roli głównej bez problemu znajdziesz online w serwisach TVP VOD oraz Ninateka.pl.

Produkcję z Jerzym Bińczyckim w roli głównej bez problemu znajdziesz online w serwisach TVP VOD oraz Ninateka.pl. Nowa wersja (2023 r.). Nowoczesną adaptację w reżyserii Michała Gazdy z Leszkiem Lichotą jako profesorem Wilczurem obejrzysz w bibliotece platformy Netflix. Emisja telewizyjna planowana jest w sobotę, 7 listopada, o 13:35 na Polsacie.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz nostalgiczny seans kultowego klasyka, czy wolisz zobaczyć nowsze ujęcie tej znanej historii, Dzień Wszystkich Świętych nadal może minąć pod znakiem wzruszających losów profesora Rafała Wilczura.