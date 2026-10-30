Ten album prawie zniszczył jej karierę. Fani bronili go latami! Dziś sama Carey umie docenić "Glitter"

"Gdyby ktoś powiedział mi w 2001 roku, że pewnego dnia będę zupełnie serio świętować 25-lecie "Glitter", nigdy bym nie uwierzyła” - wyznaje Mariah Carey. "Włożyłam w ten album mnóstwo miłości i pracy, dlatego patrzenie, jak staje się obiektem żartów, było druzgocące. Jestem nieskończenie wdzięczna fanom, którzy przez te wszystkie lata nie przestawali go wspierać. Mam nadzieję, że teraz jeszcze więcej osób usłyszy go takim, jaki naprawdę jest".

To właśnie dzięki tym fanom, którzy przez lata bronili "Glitter", a ich akcja #JusticeForGlitter w 2018 roku wyniosła album na szczyty albumowego zestawienia iTunes, krążek zyskał drugie życie. Rocznicowe wydania są kolejnym rozdziałem tej historii i okazją, by odkryć "Glitter" na nowo.

Mariah Carey stworzyła świąteczny hit wszech czasów

Mariah Carey świętuje rocznicę

Z okazji ćwierćwiecza, artystka otwiera swoje archiwum, prezentując cyfrową edycję deluxe, która zawiera aż 27 utworów. Pozwala ona zajrzeć za kulisy powstawania płyty, oferując takie perełki jak "Lead The Way" z 1997 roku, solowe nagranie "Want You", alternatywną interpretację wokalną "Out Here On My Own" czy "All My Life" a cappella. Fragment sesji kompozytorskiej i wczesne demo "Never Too Far" to prawdziwa gratka, podobnie jak medley "Never Too Far / Hero" z udziałem Westlife oraz "Glitter Medley" z trasy "Caution", przypominające koncertowe życie tych piosenek.

To nie wszystko. Rocznicowa kolekcja przynosi również świeże spojrzenie na materiał, dzięki nowym remiksom i współpracom. Channel Tres nadał "All My Life" płynny, house’owy puls, dołączając do zaprezentowanej latem zmysłowej wersji "Didn’t Mean To Turn You On" z Rochelle Jordan. Całość uzupełniają remiksy "Loverboy" autorstwa MJ Cole’a i Club Of Love oraz oryginalna wersja utworu wykorzystująca "Firecracker".

Kultowy teledysk Carey w 4K

Do serwisów trafił także odrestaurowany teledysk do "Loverboy", wyreżyserowany przez Davida LaChapelle’a. Klip, nakręcony w maju 2001 roku, został odtworzony z oryginalnych materiałów na taśmie 35 mm, skanowanych klatka po klatce w rzeczywistej rozdzielczości 4K. Następnie ponownie zmontowano go zgodnie z pierwowzorem i poddano nowej korekcji kolorystycznej, co zapewnia fanom niezrównane wrażenia wizualne.

Kolekcjonerzy mogą sięgnąć po podstawową wersję albumu na dwóch fioletowych winylach Midnight Purple. Limitowana edycja Deluxe na dwóch różowych krążkach Glittering Pink zawiera trzy dodatkowe nagrania.