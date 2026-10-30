Tragiczny wypadek pod Opolem. Zginęli 17-letni piłkarz i 18-letni kajakarz

Do tragedii doszło w nocy z 24 na 25 października 2026 roku. Czterech nastolatków podróżowało samochodem marki Volkswagen Golf, który z niewyjaśnionych dotąd przyczyn nagle opuścił jezdnię i rozbił się na przydrożnym drzewie. W wyniku uderzenia życie straciło dwóch młodych sportowców pochodzących z Opola, 17-letni Wojciech Cieślak oraz 18-letni Bartosz Szczepański.

Z ustaleń przekazanych przez portal opolska360.pl wynika, że 18-letni chłopak zginął na miejscu wypadku, natomiast młodszy o rok pasażer zmarł podczas transportu do szpitala.

Młodszy z tragicznie zmarłych nastolatków, Wojciech Cieślak, rozwijał swoją pasję jako piłkarz. Na co dzień reprezentował barwy klubu LZS Swornica Czarnowąsy-Opole, a przedstawiciele drużyny zamieścili na Facebooku oficjalny komunikat o śmierci zawodnika.

„Z ogromnym żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszego wspaniałego kolegi i przyjaciela, Wojtka Cieślaka. Wojtek był naszym wieloletnim zawodnikiem, zawsze uśmiechnięty, pełen pozytywnej energii, niezwykle chętny do pomocy i taki, na którego w każdej sytuacji można było w 100 procentach liczyć. Trudno wyrazić słowami pustkę, jaką po sobie zostawił. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci" - napisano, informując, że podczas naszego najbliższego meczu uczcimy pamięć Wojtka minutą ciszy.

Z kolei 18-letni Bartosz Szczepański poświęcił się kajakarstwu, trenując w strukturach AZS KU Politechniki Opolskiej. Zapisał się w historii tej sekcji jako pierwszy reprezentant jej grup młodzieżowych. Macierzysty klub również opublikował poruszające pożegnanie swojego wychowanka.