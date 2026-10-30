Cracovia zwalnia prezesa. Kto zastąpi Murata Colaka na stanowisku?

Zmiany w zarządzie krakowskiego klubu

Przed formalną częścią piątkowego posiedzenia wysłuchano bardzo ważnych oświadczeń. Przedstawili je Robert Platek, który posiada osiemdziesiąt procent akcji, oraz pełnomocniczka Elżbiety Filipiak, dysponującej pozostałymi dwudziestoma procentami. Następnie zapadła ostateczna decyzja o odwołaniu Murata Colaka z funkcji prezesa. Zakończył on tym samym swoją stosunkowo krótką kadencję w strukturach spółki. Do czasowego pełnienia jego obowiązków szybko wyznaczono Dominika Rogóża.

Dominik Rogóż sprawował do tej pory funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej klubu. Dodatkowo do zarządu wszedł Phillip Platek, który jest bratem głównego właściciela. Będzie on tymczasowo wykonywał wszelkie obowiązki członka zarządu spółki. Zmiany te zaszły w bardzo istotnym momencie dla całego zespołu. Władze klubu niezwłocznie opublikowały oficjalny komunikat wyjaśniający te roszady.

„Decyzja ta ma na celu zapewnienie ciągłości zarządzania spółką, prawidłowego funkcjonowania jej struktur organizacyjnych oraz bieżącego nadzoru nad realizacją spraw operacyjnych i strategicznych klubu”

Kiedy Murat Colak objął stanowisko prezesa?

Murat Colak to czterdziestojednoletni profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do zarządu krakowskiej drużyny dołączył oficjalnie w styczniu dwa tysiące dwudziestego szóstego roku. Początkowo sprawował tam odpowiedzialną funkcję wiceprezesa klubu. Na najwyższe stanowisko prezesa zarządu został powołany zaledwie piętnastego lipca bieżącego roku. Jego misja w tej roli trwała więc ostatecznie zaledwie kilka miesięcy.

Wielkie zmiany organizacyjne przypadają na dość trudny czas pod względem sportowym. Obecnie krakowski zespół zajmuje dopiero trzynaste miejsce w ligowej tabeli. Drużyna zgromadziła do tej pory łącznie dwanaście punktów w rozgrywkach ekstraklasy. W piątek o godzinie osiemnastej zaplanowano bardzo ważne, kolejne ligowe spotkanie. W ramach trzynastej kolejki zespół z Krakowa zmierzy się z drużyną Motoru Lublin.