Jak wyczyścić granitowy nagrobek przed 1 listopada? Dwa domowe składniki usuną wosk i smugi

Spis treści Czym umyć granitowy nagrobek na Wszystkich Świętych? Domowe sposoby na czyszczenie pomnika

• Porządkowanie cmentarzy przed 1 listopada to ważny zwyczaj, a odpowiednia pielęgnacja granitowych pomników jest bardzo prosta i gwarantuje im piękny połysk.

• Podczas porządków warto zrezygnować z ostrych narzędzi i silnych detergentów na rzecz bezpiecznych, domowych metod czyszczenia kamienia.

• Zastosowanie zaledwie dwóch łatwo dostępnych produktów pozwoli odzyskać blask nagrobków bliskich i jednocześnie zabezpieczy powierzchnię przed zniszczeniem.

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Czym umyć granitowy nagrobek na Wszystkich Świętych? Domowe sposoby na czyszczenie pomnika

W Polsce porządkowanie miejsc spoczynku przed 1 listopada stało się niemal tak samo ważnym zwyczajem, jak samo nawiedzanie nekropolii w dniu Wszystkich Świętych. Ostatniego dnia października cmentarze wypełnią się ludźmi, którzy przyjdą umyć i wysprzątać pomniki swoich zmarłych krewnych.

Najpopularniejszym materiałem wykorzystywanym w naszym kraju do budowy pomników niezmiennie jest granit. Surowiec ten nie kruszy się, a jego powierzchnia utrzymuje swoje właściwości oraz połysk przez wiele lat, wykazując przy tym odporność na mróz, wodę i inne czynniki pogodowe. Samo utrzymanie granitowej płyty w czystości również nie sprawia większych trudności. Aby skutecznie umyć taki kamień, nie trzeba kupować żrących środków chemicznych, ponieważ w zupełności wystarczą dwa produkty z domowej szafki.

Przyklejone do płyty stare liście czy zastygły ze zniczy wosk najlepiej delikatnie podważyć drewnianą łopatką kuchenną. Należy bezwzględnie unikać ostrych narzędzi, takich jak noże czy druciaki, ponieważ mogą one trwale porysować kamień. Takie rysy nie tylko szpecą pomnik, ale też sprawiają, że w uszkodzonym miejscu surowiec staje się bardziej podatny na dalsze zniszczenia. Do walki z zaschniętym brudem doskonale nadaje się również bezpieczna dla różnych powierzchni soda oczyszczona, która dzięki zasadowej formule łagodnie rozpuszcza plamy i ułatwia ich usunięcie. Produkt ten świetnie radzi sobie także z kurzem, błotem oraz innymi typowymi zanieczyszczeniami cmentarnymi. Wystarczy połączyć sodę z wodą w proporcjach jeden do jednego, nałożyć na plamę, a po kilku minutach zetrzeć wszystko mokrą ścierką. Mieszankę trzeba jednak przygotować bezpośrednio przed aplikacją na cmentarzu, gdyż zrobiona w domu szybko wyschnie i jej użycie będzie utrudnione.

Kolejnym skutecznym produktem do mycia granitowych płyt jest zwykły sok z cytryny, który działa podobnie do octu, lecz jest od niego łagodniejszy i bezpieczniejszy dla kamienia. Do ciepłej wody należy wlać odrobinę płynu do naczyń oraz dodać kilka łyżek soku z cytryny, a następnie powstałym roztworem starannie umyć cały pomnik. Zawarty w cytrynie kwas szybko odparuje, dzięki czemu na czystym i lśniącym granicie nie pojawią się żadne smugi ani zacieki, a kurz oraz brud z powietrza będą osadzać się na nim znacznie wolniej.

Czasami na płytach pojawiają się wyjątkowo uciążliwe zabrudzenia, do których należą porosty, mech czy rdza. Naloty biologiczne w postaci mchu i porostów można zwalczyć specjalnymi preparatami, które nakłada się na kamień i zostawia na określony czas, by zaczęły działać. Z kolei rdzawych śladów, powstających często przez metalowe części dekoracji lub zniczy, pozbędziemy się za pomocą specjalistycznych odrdzewiaczy do kamienia pozbawionych szkodliwych kwasów. Używając takich środków, trzeba zawsze chronić dłonie i ściśle przestrzegać zaleceń producenta z etykiety.