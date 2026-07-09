Pola Wiśniewska komentuje rozwód. Chce porozumienia z Michałem. Zależy jej na dobru dzieci

700 stron dowodów

Michał Wiśniewski jest w trakcie piątego rozwodu. Jego małżeństwo z Polą Wiśniewską dobiega końca. Ogłosili rozstanie 6 lat po ślubie. W tym czasie doczekali się dwóch synów: Falco Amadeusa i Noëla Cloé. To oni są głównym tematem podejmowanym na sali sądowej. Jest już orzeczenie sądu o porozumieniu o wychowywania dzieci. Dokładna treść nie jest znana, ale wiadomo, że Pola zaniosła do sądu bardzo dużo dowodów. Skomentował to sam lider Ich Troje.

Nigdy żadna z moich byłych żon nie wchodziła z pozwem 700 stron na salę, więc generalnie na razie muszę się z tym oswoić. Mam nadzieję, że rozsądek wygra - mówił Michał Wiśniewski w rozmowie z Kozaczkiem.

Do sprawy odniosła się też prawniczka reprezentująca Polę Wiśniewską. Justyna Nowak-Trojanowska zdradziła, że jej klientka ma mnóstwo dowodów pisemnych i sprawa może ciągnąć się nawet kilka lat! W rozmowie z ESKA.pl Pola wyjaśniła, że jej celem nie jest długa sądowa batalia. Chce zgody.

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"Do porozumienia potrzebna jest wola obu stron"

Dla Poli Wiśniewskiej najważniejsze jest dobro Falco Amadeusa i Noëla Cloé. Liczy na to, że Michał Wiśniewski będzie miał takie samo podejście i uda im się dojść do porozumienia.

Zależy mi na porozumieniu i wierzę, że zawsze jest ono lepszym rozwiązaniem niż wieloletni spór. Do porozumienia potrzebna jest jednak wola i gotowość obu stron. Z mojej strony taka gotowość jest i mam nadzieję, że ostatecznie dobro dzieci będzie dla nas wszystkich najważniejsze - powiedziała w rozmowie z dziennikarzem ESKI.

Wymowna odpowiedź

Zapytaliśmy Polę Wiśniewską, jak ocenia szanse na szybkie osiągnięcie zgody w sprawie dzieci. Czy według niej Michałowi również zależy na porozumieniu?

Proszę pytać drugiej strony :) - odpowiedziała.