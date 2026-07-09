Oszustwa w Warszawie. Pracownica sklepu wyłudzała towar z przesyłek internetowych

Mechanizm oszustwa w sklepie przy ulicy Pięknej

Sprawa miała swój początek w ustaleniach policjantów z Komendy Stołecznej Policji, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej. Funkcjonariusze uzyskali informacje o wyłudzeniach towaru poprzez składanie zamówień w sklepach internetowych na dane osób, które w rzeczywistości nie istniały. Wszystkie te przesyłki, z wybraną opcją płatności przy odbiorze, trafiały do jednego ze sklepów przy ulicy Pięknej w Warszawie. Z paczek wyjmowano zamówione przedmioty, a następnie naruszone i niekompletne opakowania były odsyłane do nadawców jako zwroty.

Interwencja policji i kontrola przesyłek kurierskich

W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili, że do wspomnianego sklepu zamówiono pięć paczek z płatnością za pobraniem, co potwierdził pracownik firmy kurierskiej. Kwota pobrania od każdego z tych zamówień wynosiła około 4000 zł. Funkcjonariusze ustalili, że przesyłki nie zostały odebrane przez adresatów i kolejnego dnia miały zostać zabrane przez kuriera w celu zwrotu. Podczas obserwacji momentu odbioru paczek przez kuriera policjanci zauważyli na nich ślady kleju oraz dodatkowej taśmy klejącej. Okazało się, że jedna z przesyłek była bardzo lekka, a po sprawdzeniu wyszło na jaw, że jest pusta.

Zatrzymanie 35-letniej pracownicy warszawskiego sklepu

Policjanci ustalili, że za zamówieniami na różne nazwiska stoi 35-letnia kobieta, która była zatrudniona w tym sklepie od stycznia 2026 roku. Podczas legitymowania sprzedawczyni przyznała, że zamawiała paczki na fikcyjne osoby z odbiorem w swoim miejscu pracy. Kobieta wyjaśniła, że z trzech przesyłek wyjęła zamówione przedmioty, natomiast w dwóch kolejnych zastąpiła nowy asortyment rzeczami używanymi. Wszystkie paczki przygotowane do zwrotu zostały przez mundurowych zabezpieczone jako materiał dowodowy w sprawie.

Przeszukanie mieszkania i pięć zarzutów karnych

Funkcjonariusze zatrzymali 35-latkę i przeszukali jej miejsce zamieszkania, gdzie znaleźli przedmioty pochodzące z nielegalnego procederu. Wśród zabezpieczonych rzeczy znalazły się między innymi zegarek, torebka oraz perfumy. Podejrzana oświadczyła, że pozostałe przedmioty zdążyła już sprzedać w internecie lub w lombardzie. Firma kurierska złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa na kwotę niemal 50 000 zł oraz usiłowania oszustwa na kwotę ponad 4000 zł. Zatrzymana kobieta usłyszała łącznie trzy zarzuty dokonania oszustwa oraz dwa zarzuty usiłowania popełnienia tego przestępstwa.

Źródło: Policja.pl