Atak nożownika w Rzeszowie. 35-latek zranił 23-latka i trafił do aresztu

Nocna interwencja służb na alei Kopisto

4 lipca 2026 roku po godzinie 4:00 rzeszowski dyżurny miejski otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie potrzebującym pomocy. Z informacji przekazanych przez dyspozytora numeru alarmowego 112 wynikało, że na alei Kopisto znajduje się osoba z raną kłutą. Na miejsce niezwłocznie skierowano funkcjonariuszy, którzy zastali zespół ratownictwa medycznego udzielający pomocy rannemu 23-latkowi. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala ze względu na odniesione obrażenia.

Sprzeczka pod blokiem przy ulicy Paderewskiego

Policjanci ustalili, że do zdarzenia doszło chwilę wcześniej pod jednym z bloków przy ulicy Paderewskiego. Podczas sprzeczki słownej 35-letni konkubent matki pokrzywdzonego miał ranić go ostrym narzędziem w okolicę klatki piersiowej. Mundurowi udali się pod wskazany adres i kilkanaście minut później zatrzymali podejrzanego mężczyznę. W chwili zatrzymania 35-latek był nietrzeźwy, a badanie alkomatem wykazało u niego prawie 1,7 promila alkoholu w organizmie.

Zabezpieczenie śladów i czynności śledcze

Na miejscu ataku pracował technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady, a policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny. Wyjaśnieniem wszystkich okoliczności zdarzenia zajęli się funkcjonariusze z komisariatu na Nowym Mieście. Po wykonaniu niezbędnych czynności napastnik trafił do policyjnej izby zatrzymań. Całość zgromadzonego materiału dowodowego została przekazana do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów.

Decyzja sądu o tymczasowym aresztowaniu

6 lipca 2026 roku prokurator skierował do Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec zatrzymanego. Sąd przychylił się do tego wniosku, decydując, że 35-latek spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Postępowanie w tej sprawie jest w toku, a podejrzanemu za zaatakowanie 23-latka grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl