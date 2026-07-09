Oszustwo metodą na policjanta w Zwoleniu. 29-latek podejrzany o odbiór pieniędzy trafił do aresztu

Zatrzymanie podejrzanego o oszustwo w Radomiu

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu przy współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ustalili tożsamość mężczyzny zamieszanego w sprawę oszustwa. Podejrzany 29-latek został zatrzymany w poniedziałek, 7 lipca 2026 roku na terenie Radomia. Działania mundurowych były wynikiem intensywnej pracy operacyjnej prowadzonej od momentu zgłoszenia przestępstwa. Funkcjonariusze z dwóch jednostek ściśle współpracowali, aby namierzyć osobę odpowiedzialną za udział w procederze.

Rola 29-latka w wyłudzeniu pieniędzy od seniorek

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na określenie dokładnej funkcji, jaką mężczyzna pełnił w grupie przestępczej. Według ustaleń śledczych 29-latek był tak zwanym „odbierakiem”, czyli osobą, której zadaniem było odebranie gotówki bezpośrednio od pokrzywdzonych. Sprawa dotyczy zdarzenia z maja 2026 roku, kiedy mieszkanki powiatu zwoleńskiego przekazały oszustom oszczędności o łącznej wartości ponad 130 000 zł. Mężczyzna usłyszał już zarzut oszustwa i przyznał się do winy.

Tymczasowy areszt i grożąca kara więzienia

W środę, 8 lipca 2026 roku Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu złożyła wniosek o zastosowanie wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy w Zwoleniu podzielił argumentację śledczych i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy. Dalsze postępowanie wykaże wszystkie okoliczności zdarzenia, w którym uczestniczył 29-latek. Zgodnie z polskim prawem za przestępstwo oszustwa przewidziana jest kara pozbawienia wolności w wymiarze do 8 lat.

Policja ostrzega przed fałszywymi funkcjonariuszami

W związku z zatrzymaniem mundurowi ponownie apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi. Policjanci podkreślają, że nigdy nie proszą obywateli o przekazywanie pieniędzy, kosztowności ani o udział w rzekomych akcjach prowadzonych przez telefon. Jeśli rozmówca podający się za funkcjonariusza żąda gotówki, należy niezwłocznie zakończyć połączenie i nie kontynuować rozmowy. O każdym takim przypadku trzeba poinformować najbliższą jednostkę policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl