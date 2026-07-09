Narkotyki w Małopolsce. CBŚP rozbiło grupę działającą w okolicach Krakowa

Śledztwo w sprawie handlu narkotykami w małopolskich miejscowościach

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, współpracując z Prokuraturą Okręgową w Tarnowie, prowadzą sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie tej grupy zajmowali się wytwarzaniem, nabywaniem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Nielegalne substancje miały być rozprowadzane na terenie województwa małopolskiego, między innymi w miejscowościach takich jak Skawina, Niepołomice, Wieliczka oraz Gdów. Policjanci szczegółowo analizują zasięg i skalę działalności podejrzanych osób.

Zatrzymanie 8 osób w powiatach krakowskim i wielickim

W drugiej połowie czerwca 2026 roku mundurowi przeprowadzili skoordynowaną akcję, podczas której zatrzymano 8 obywateli Polski. Są to mężczyźni w wieku od 19 do 35 lat, którzy na co dzień mieszkają w powiatach krakowskim i wielickim. Według zebranego materiału dowodowego grupą mieli kierować bracia Dawid Z. i Arkadiusz Z. wraz z Mateuszem B. Śledczy ustalili, że wskazani mężczyźni byli już wcześniej karani za różne przestępstwa, w tym te związane z narkotykami.

Zabezpieczone substancje odurzające i uprawa konopi

W trakcie przeszukań wytypowanych wcześniej miejsc policjanci odnaleźli amfetaminę, MDMA, mefedron, metamfetaminę, marihuanę oraz kokainę. Funkcjonariusze natrafili również na uprawę konopi innych niż włókniste, która znajdowała się w specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Oprócz narkotyków zabezpieczono przedmioty przypominające broń, wagi elektroniczne, telefony komórkowe, nośniki danych oraz woreczki strunowe. Wszystkie te przedmioty zostały przekazane do dalszych analiz kryminalistycznych i informatycznych.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie usłyszeli zarzuty. Dotyczą one kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także wytwarzania, posiadania i obrotu znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Tarnowie zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich 8 podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za czyny zarzucane mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 20 lat.

Źródło: Policja.pl