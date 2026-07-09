Narkotyki w Łodzi. Ponad 2,5 kilograma nielegalnych substancji ukrytych w food trucku

Policjanci z Łodzi wpadli na trop narkotyków w food trucku

Funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ustalili, że na jednej z wynajmowanych posesji mogą znajdować się narkotyki. Według ich informacji, zabronione substancje miały być przechowywane w zaparkowanym tam food trucku. 7 lipca 2026 roku we wczesnych godzinach porannych policjanci przystąpili do działań, w wyniku których zatrzymali **37-letniego mężczyznę**. W akcji brali udział również funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi oraz przewodnik z psem służbowym przeszkolonym do wykrywania środków odurzających.

Przeszukanie posesji i zabezpieczenie amunicji oraz gotówki

W trakcie przeszukania food trucka oraz terenu posesji mundurowi ujawnili i zabezpieczyli ponad **2,5 kilograma substancji odurzających** oraz blisko tysiąc tabletek MDMA. Na miejscu odnaleziono także niemal 500 papierosów elektronicznych, które nie posiadały polskich znaków akcyzy, oraz gotówkę w kwocie 7840 zł. Oprócz narkotyków policjanci przejęli amunicję różnego kalibru, kilka telefonów komórkowych oraz nośniki danych. W jednym z pojazdów znajdujących się na działce funkcjonariusze znaleźli dodatkowo krótkofalówkę, toporek, maczetę oraz dwa pojemniki z gazem pieprzowym.

Zarzuty dla 37-latka i grożąca kara więzienia

Mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, gdzie wykonano z jego udziałem czynności procesowe, a następnie trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Prokurator przedstawił mu zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. 37-latek usłyszał również zarzut nielegalnego posiadania amunicji. Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi kara do **20 lat pozbawienia wolności**.

Źródło: Policja.pl