Wymowny wpis Poli Wiśniewskiej. "Pozwól ludziom odchodzić"

Pola Wiśniewska przebywa aktualnie na wakacjach. Jak ustalił "Super Express", z tego też powodu nie stawiła się w sądzie, gdzie sąd wydał orzeczenie w sprawie dzieci Wiśniewskich. Na sali rozpraw zabrakło też Michała Wiśniewskiego. Mimo wypoczynku Pola nie zapomina o swoich wielbicielach, których zgromadziła w mediach społecznościowych. Piąta żona lidera Ich Troje założyła kanał nadawczy o nazwie "Poladanki", gdzie regularnie dzieli się inspirującymi cytatami, przemyśleniami czy - jak tym razem - przypominajkami. Najnowsza z nich, opublikowana dzisiaj z rana, dotyczyła właśnie zakończenia relacji romantycznej. Nietrudno się domyślić, iż wpis dotyczył właśnie Michała Wiśniewskiego.

Pola Wiśniewska o rozstaniu

W przeciwieństwie do Michała, który nauczony doświadczeniem z poprzednich związków przestał komentować doniesienia ze swojego życia prywatnego, Pola regularnie udziela wywiadów. Niedawno wyznała na Instagramie, iż nie może liczyć na niczyją pomoc w zajmowaniu się dziećmi i prowadzeniu domu, a teraz opublikowała wymowny wpis.

Michał Wiśniewski rozwodzi się. Nietypowy gest z jego strony

Wymowny wpis Poli Wiśniewskiej

Pola Wiśniewska nawet na urlopie nie zapomina o obserwatorach. Na fanów z rana czekała wiadomość na kanale nadawczym. Pola postanowiła przypomnieć, jak ważne jest niezatrzymywanie na siłę ludzi, którzy nie chcą przy tobie być.

Przypomnienie na dziś: Nie goń za nikim. Pozwól ludziom przychodzić i odchodzić. Jeśli ktoś chce być z tobą, nie musisz go przekonywać. To takie proste - napisała.

I choć wpis można odnieść także do relacji przyjacielskich, to nie sposób nie pomyśleć, że Pola, publikując go, miała na myśli swojego męża, z którym aktualnie się rozwodzi.