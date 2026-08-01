Ślub Rafała Brzozowskiego w rocznicę powstania warszawskiego. Wyjątkowy gest przed kościołem

Kariera Rafała Brzozowskiego w telewizji i na scenie

Rafał Brzozowski to niezwykle popularna postać na rodzimej scenie rozrywkowej. Zanim został uwielbianym wokalistą i prezenterem, profesjonalnie uprawiał zapasy. Prawdziwą rozpoznawalność przyniósł mu udział w programie „The Voice of Poland” z 2011 roku oraz muzyczny przebój „Tak blisko”. Dekadę później artysta pojechał na Eurowizję z piosenką „The Ride”. Gwiazdor przez wiele lat był twarzą Telewizji Polskiej, prowadząc tam takie hity stacji jak „Jaka to melodia?”, „Koło Fortuny” czy „The Voice Senior”.

Tak kiedyś wyglądał Rafał Brzozowski. Urok pozostał, a Polki wciąż do niego wzdychają!

Huczne wesele Rafała Brzozowskiego. Kto pojawił się w kościele?

Doniesienia o ślubnych planach prezentera obiegły przestrzeń internetową latem 2026 roku. Ostatecznie uroczystość zorganizowano pierwszego sierpnia w jednym z miasteczek pod Warszawą. Zakochani zaprosili ponad czterystu gości, jednak nie każda z tych osób dotarła do świątyni. Z powodu obowiązków zawodowych na ceremonii zabrakło Idy Nowakowskiej, a Justyna Steczkowska zapowiedziała spóźnienie przez swój własny koncert. Wśród znanych twarzy fotoreporterzy wypatrzyli Marcina Mroczka oraz Martę Manowską. Swój udział w wydarzeniu zaznaczył również Krzysztof Gojdź, któremu towarzyszył ukochany pies.

Gwiazdą tego dnia była panna młoda. Jej personalia pozostają niejawne, bo kobieta bardzo dba o prywatność. Muzyk przez długi czas skutecznie ukrywał swój romantyczny związek przed mediami. Świeżo upieczeni małżonkowie wyglądali zachwycająco na tle świątyni. Żona piosenkarza założyła bogato zdobioną kreację z długim welonem, który w pewnym momencie nieoczekiwanie odpiął się od jej włosów.

Rafał Brzozowski oddał hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

Pierwszego sierpnia o siedemnastej w całej Polsce wyją syreny dla upamiętnienia Powstania Warszawskiego. W wielu miastach odbywają się wtedy oficjalne obchody ku czci uczestników walk. To właśnie przez te patriotyczne uroczystości na weselu nie pojawili się Joanna i Jacek Kurscy.

Pan młody absolutnie nie zignorował godziny „W”. Dziennikarze „Super Expressu” informowali wcześniej o specjalnych planach muzyka związanych z tą historyczną datą. Początkowo artysta chciał poprosić gości o minutę ciszy tuż przed rozpoczęciem pierwszego tańca.

Redakcja „Super Expressu” ustaliła ostateczny przebieg tych wydarzeń. Pan młody oddał hołd powstańcom jeszcze przed wyjazdem na imprezę bankietową. Muzyk, jego żona i zgromadzeni goście zatrzymali się na placu przed kościołem. Wszyscy upamiętnili zryw warszawiaków minutą absolutnej ciszy.