Mister Supranational 2026 - miejsce Polski. Jak poradził sobie Bartosz Gwiazda?

Mister Supranational 2026. Wyniki

Poznaliśmy zwycięzcę konkursu Mister Supranational 2026. To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie męskich konkursów piękności, o którym marzy wielu kandydatów. Finałowa gala dostarczyła wielu emocji i widowiskowych momentów. Na scenie, obok prezentacji finalistów, pojawiły się także muzyczne gwiazdy. Publiczność zgromadzoną na miejscu oraz widzów przed telewizorami zabawiali FiśBanda, Mateusz Ziółko, Tatiana Okupnik oraz Oktavvia. Największe emocje towarzyszyły jednak ogłoszeniu wyników. W tegorocznej edycji o koronę rywalizowali reprezentanci 41 państw, a Polskę reprezentował Bartosz Gwiazda. Jak sobie poradził?

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Mister Supranational 2026. Które miejsce zajęła Polska?

Niestety, Bartosz Gwiazda mimo swojej determinacji i uroku, nie dostał się do finałowej dwudziestki. Choć tym razem zabrakło dla niego miejsca w ścisłej czołówce, jego występ spotkał się z ciepłym odbiorem zarówno publiczności, jak i jurorów.

Pełne wyniki wyglądały następująco:

Mister Supranational 2026 - Hiszpania - Pedro Cordero

II miejsce - RPA - Marcel Roux

III miejsce - Chiny - Daniel Jiawei Li

IV miejsce - Dominikana - Ramón Alcántara

V miejsce - Meksyk - Gabriel Castañeda

Top 10: Brazylia, Curacao, Nigeria, Tajlandia, Zambia

Top 20: Kambodża, Chile, Filipiny, Indie, Malezja, Portoryko, Czechy, Turcja, Wenezuela, Wietnam

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Kim jest Bartosz Gwiazda?

Jego przygoda z modelingiem rozpoczęła się niespodziewanie - jako 18-latek trafił na casting z przypadkowo otrzymanej ulotki. Sukces w konkursie Mister Beskidów szybko otworzył mu drzwi do międzynarodowej kariery, w tym kontraktu modelingowego w Indiach. Prywatnie Bartosz jest absolwentem AWF w Katowicach i trenerem personalnym, który chętnie angażuje się w pracę z młodzieżą. Udział w konkursach uważa za cenną lekcję dyscypliny i budowania pewności siebie.