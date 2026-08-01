Pedro Cordero to Mister Supranational 2026. Najprzystojniejszy mężczyzna świata pochodzi z Hiszpanii. Kim jest? [ZDJĘCIA]

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-01 23:32

Mister Supranational 2026 został wybrany! W sobotę, 1 sierpnia odbyła się uroczysta gala, podczas której ponad 40 kandydatów zaprezentowało się przed jury. Wybór na pewno nie był prosty, ale ostatecznie padło na reprezentanta Hiszpanii. Kim jest Pedro Cordero? Oto najważniejsze informacje o laureacie plebiscytu.

Oto zwycięzca Mister Supranational 2026 

Mister Supranational to tytuł, o którym marzy wielu młodych mężczyzn. Niewielu jest jednak dane wziąć w nim udział, a samo zwycięstwo to zarówno odrobina szczęścia, jak i ciężkiej pracy. Od lat konkursy piękności nie polegają już tylko na ocenianiu urody zewnętrznej. Jurorzy oraz organizatorzy takich plebiscytów poszukują osób nie tylko pięknych fizycznie, ale też charyzmatycznych i z inspirującymi doświadczeniami. W tym roku Misterem Supranational chciało zostać 41 mężczyzn, którzy przyjechali do Małopolski z różnych zakątków świata. Ostatecznie zwycięzcą został Pedro Cordero z Hiszpanii. Co warto wiedzieć o mężczyźnie, który został ogłoszony największym przystojniakiem na świecie?

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Gala Mister Supranational 2026
Galeria zdjęć 15

Kim jest Pedro Cordero?

Pedro Cordero to hiszpański model pochodzący z Cártamy w Andaluzji. Rozpoznawalność zdobył dzięki udziałowi w krajowych i międzynarodowych konkursach męskiej urody, a w 2023 roku otrzymał tytuł Mister RNB España Global. Reprezentował także Hiszpanię podczas konkursu Mister Global, zyskując doświadczenie na międzynarodowej scenie. W 2026 roku został oficjalnym reprezentantem Hiszpanii w konkursie Mister Supranational. Ceniony za profesjonalizm, charyzmę i elegancję, łączy karierę modela z aktywnością promującą zdrowy styl życia, rozwój osobisty oraz pozytywny wizerunek współczesnego mężczyzny.

Mister Supranational 2026 - pełne wyniki

  • Mister Supranational 2026 - Hiszpania - Pedro Cordero
  • II miejsce - RPA - Marcel Roux
  • III miejsce - Chiny - Daniel Jiawei Li
  • IV miejsce - Dominikana - Ramón Alcántara
  • V miejsce - Meksyk - Gabriel Castañeda
  • Top 10: Brazylia, Curacao, Nigeria, Tajlandia, Zambia
  • Top 20: Kambodża, Chile, Filipiny, Indie, Malezja, Portoryko, Czechy, Turcja, Wenezuela, Wietnam
festiwal piękna
Mister Supranational