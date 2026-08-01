Pedro Cordero to Mister Supranational 2026. Najprzystojniejszy mężczyzna świata pochodzi z Hiszpanii. Kim jest? [ZDJĘCIA]

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Oto zwycięzca Mister Supranational 2026
Mister Supranational to tytuł, o którym marzy wielu młodych mężczyzn. Niewielu jest jednak dane wziąć w nim udział, a samo zwycięstwo to zarówno odrobina szczęścia, jak i ciężkiej pracy. Od lat konkursy piękności nie polegają już tylko na ocenianiu urody zewnętrznej. Jurorzy oraz organizatorzy takich plebiscytów poszukują osób nie tylko pięknych fizycznie, ale też charyzmatycznych i z inspirującymi doświadczeniami. W tym roku Misterem Supranational chciało zostać 41 mężczyzn, którzy przyjechali do Małopolski z różnych zakątków świata. Ostatecznie zwycięzcą został Pedro Cordero z Hiszpanii. Co warto wiedzieć o mężczyźnie, który został ogłoszony największym przystojniakiem na świecie?
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Kim jest Pedro Cordero?
Pedro Cordero to hiszpański model pochodzący z Cártamy w Andaluzji. Rozpoznawalność zdobył dzięki udziałowi w krajowych i międzynarodowych konkursach męskiej urody, a w 2023 roku otrzymał tytuł Mister RNB España Global. Reprezentował także Hiszpanię podczas konkursu Mister Global, zyskując doświadczenie na międzynarodowej scenie. W 2026 roku został oficjalnym reprezentantem Hiszpanii w konkursie Mister Supranational. Ceniony za profesjonalizm, charyzmę i elegancję, łączy karierę modela z aktywnością promującą zdrowy styl życia, rozwój osobisty oraz pozytywny wizerunek współczesnego mężczyzny.
Mister Supranational 2026 - pełne wyniki
- Mister Supranational 2026 - Hiszpania - Pedro Cordero
- II miejsce - RPA - Marcel Roux
- III miejsce - Chiny - Daniel Jiawei Li
- IV miejsce - Dominikana - Ramón Alcántara
- V miejsce - Meksyk - Gabriel Castañeda
- Top 10: Brazylia, Curacao, Nigeria, Tajlandia, Zambia
- Top 20: Kambodża, Chile, Filipiny, Indie, Malezja, Portoryko, Czechy, Turcja, Wenezuela, Wietnam