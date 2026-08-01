Mister Supranational 2026 - kto wygrał? Oto najprzystojniejszy mężczyzna świata [WYNIKI]

Za nami gala Mister Supranational 2026

Poznaliśmy zwycięzcę konkursu Mister Supranational 2026. To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie męskich konkursów piękności, o którym marzy wielu kandydatów. W tegorocznej edycji o koronę rywalizowali reprezentanci 41 państw, a Polskę reprezentował Bartosz Gwiazda. Finałowa gala dostarczyła wielu emocji i widowiskowych momentów. Na scenie, obok prezentacji finalistów, pojawiły się także muzyczne gwiazdy. Publiczność zgromadzoną na miejscu oraz widzów przed telewizorami zabawiali FiśBanda, Mateusz Ziółko, Tatiana Okupnik oraz Oktavvia. Największe emocje towarzyszyły jednak ogłoszeniu wyników. Statuetkę oraz szarfę nowemu Misterowi Supranational wręczył ubiegłoroczny zwycięzca, Lavigne Swann z Francji. Kto sięgnął po prestiżowy tytuł?

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Kto został Mister Supranational 2026?

Kto zdobył tytuł Mister Supranational 2026? Wszystko jest już jasne! Po wielu dniach rywalizacji i emocjonującym finale jury wyłoniło zwycięzcę spośród reprezentantów 36 krajów. Zadanie nie należało do łatwych, ponieważ oceniano nie tylko urodę i prezencję, ale także osobowość, charyzmę, pewność siebie oraz sposób prezentacji na scenie. Po zliczeniu wszystkich głosów okazało się, że prestiżowy tytuł trafił do Pedro Cordero z Hiszpanii.

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Mister Supranational 2026 - pełne wyniki