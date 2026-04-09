Piotr Pręgowski zaskoczył stylówką. "Nie polecam, nawet jeżeli was na to stać" - ujawnił nam szczegóły

Spis treści
Piotr Pręgowski to popularny polski aktor, znany m.in. z roli w kultowym "Ranczu". Teraz możemy podziwiać go w komedii "Podlasie", która święci triumfy w Netflixie, a w wakacje... podbije sceny i plaże wraz ze swymi "Parawanami Tango" i szaloną stylówką.
Piotr Pręgowski i jego szalony styl. Co symbolizuje jego wizerunek sceniczny?
Przy okazji premiery "Podlasia" zamieniliśmy kilka słów z panem Piotrem (no dobra, więcej niż kilka). Opowiedział nam o swojej karierze w komedii, ostrzegając reżyserów, by nie obsadzali go w dramatach, oraz udziale w preselekcjach do Eurowizji. Musieliśmy oczywiście podpytać o jego jakże charakterystyczną i kolorową stylówkę. Wyznał, że był to jego autorski pomysł.
Wspierał mnie w tym wybitny stylista Mariusz Swatek, Wielki Mario. Chociaż nie ukrywam, były opinie pozytywne i negatywne. Ale to jest super, bo nie ma nic gorszego [niż] jak się podoba wszystkim. [...]
Jeżeli ja ogłosiłem nadejście Ery Gibango, czyli ogłosiłem się królem Gibango, no to jak może być król bez korony? No w jakiej bieliźnie może chodzić król? Tylko w złotych gaciach. Na plaży w czym można chodzić? W klapkach, bo to były takie klapki krabki, to były kraby. Że za duże. No to co z tego, że za duże? Bo to jest sygnał, że zawsze może być lepiej. A co się stanie, na przykład, jak stopa urośnie? To one będą nadal pasowały, prawda? Zresztą to się tak jakoś dziwnie składa, że przeważnie na mnie wszystko jest za duże. Nie wiem, czy to taki przypadek. Lepiej buty za duże jak za ciasne. Więc złote gacie, korona. No i szlafrok - powiedział.
PRZECZYTAJ TEŻ: Ten cytat powtarza teraz masa Polaków. Artur Barciś zdradził nam, że nie było go nawet w scenariuszu
Absolutnie każdy element scenicznego wizerunku pana Piotra był dokładnie przemyślany.
Każdy szczegół był bardzo ważny. To był taki typowy, pospolity król plaży. "Król plaży pospolity". Ale tak na serio, to nie polecam wam, nawet jeżeli was na to stać, nie noście złotych gaci, bo po pierwsze to może być za ciężkie, i może to zlecieć. Poza tym może uwierać. Może was ktoś obrabować. Życzę wam tyle złota, ile by mogły ważyć takie spodenki, ale tak naprawdę to na plażę w tym nie wychodźcie, bo pociągnąłby was to na dno - skwitował ze śmiechem.
Piotr Pręgowski rusza na podbój sceny muzycznej. Ujawnił swoje plany
Musieliśmy też podpytać o dalsze plany pana Piotra związane z muzyką. Te są ambitne, a tegoroczne wakacje spędzimy w rytm "Parawanów Tango".
Przygotujcie się, "Parawany Tango" zawojują plaże i wakacyjne przygody. Zostałem zaproszony na trasę Lata z Radiem i Dwójki. Jestem zapraszany teraz na różne koncerty. Już po głowie mi chodzi nowy refren. Zdradzę go publicznie, żeby się nie okazało, że później ktoś powie, że to wymyślił wcześniej. Refren ten brzmi: "Bosa noga, bosa noga, bosa noga, mokry piach. Wakacyjna ta przygoda, niech połączy dzisiaj nas". Tylko powoli, musimy najpierw rozstawić parawany, żeby ta przygoda, no ten półnegliż jednak, był zachowany, żeby nie wywalać od razu [wszystkiego] - powiedział.
PRZECZYTAJ TEŻ: Andrzej Seweryn zagra w "Ranczu"! Artur Barciś ujawnił nam, czego spodziewać się po nowych odcinkach