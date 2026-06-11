Córka Tomasza Oświecińskiego przeszła pilną operację. Aktor mówi, w jakim jest stanie

Zaręczyny Tomasza Oświecińskiego z byłą żoną

Tomasz Oświeciński, mający 53 lata, jest nie tylko aktorem, ale również zawodnikiem MMA. Widzowie pokochali go za postać Andrzejka Lisieckiego w „M jak miłość”, jednak to tylko ułamek jego dorobku, który obfituje w rozmaite role. Karierę w branży filmowej zaczął w 2012 roku, odgrywając epizody w produkcjach telewizyjnych. Jego nietuzinkowa aparycja szybko zwróciła uwagę twórców, w tym Patryka Vegi, który zaangażował go do filmu „Służby specjalne”. Od tamtej pory aktor jest stałym bywalcem polskich ekranów.

W życiu prywatnym Tomasz Oświeciński tworzy związek z Aleksandrą Oświecińską. Para wychowuje 17-letnią Maję, a ich relacja jest pełna zawirowań, gdyż oficjalnie są po rozwodzie. Jak donoszono, jednym z powodów rozstania w 2016 roku była zazdrość żony o sceny intymne z udziałem aktora. Konflikty narastały, jednak po dwóch latach od rozstania małżonkowie postanowili dać sobie drugą szansę. W początkach 2025 roku Tomasz Oświeciński ponownie oświadczył się swojej byłej żonie.

Zobacz również: Tomasz Oświeciński szczerze o pierwszym chłopaku córki. "Nie sądziłem, że kiedyś to powiem"

Maja Oświecińska trafiła z premiery na stół operacyjny

W powrocie rodziców do siebie gorąco kibicowała Maja. Nastolatka, idąc w ślady ojca, stawia swoje pierwsze kroki w świecie filmu i często pojawia się na czerwonym dywanie. Niedawno towarzyszyła ojcu na premierze produkcji „Dzień objawienia”. Niestety, już następnego dnia Tomasz Oświeciński i jego żona podzielili się na Instagramie smutnymi informacjami. Okazało się, że zaraz po wydarzeniu Maja trafiła do szpitala, gdzie musiała przejść pilną operację usunięcia wyrostka robaczkowego.

Majcia jest bardzo dzielna, ale potwornie się boi. To jej pierwsza narkoza w życiu i najbardziej przeraża ją sam moment zaśnięcia. Staramy się zachować spokój, ale serce pęka, kiedy widzisz taki strach w oczach własnego dziecka - przekazano w oświadczeniu.

Aktor zamieścił na Instagramie wideo, w którym przekazał, że operacja zakończyła się pomyślnie. Maja dochodzi do siebie, a Oświeciński z serca podziękował fanom za wsparcie i modlitwę w trudnych chwilach.

Zobacz również: Eliza Macudzińska skończyła 18 lat. Wśród prezentów luksusowy kabriolet i ogromna gotówka

Tomasz Oświeciński o strachu córki przed operacją

Aktor zdecydował się opowiedzieć o kulisach zdarzenia w rozmowie z dziennikiem „Fakt”. Podczas seansu kinowego Maja poczuła silny ból brzucha, jednak nie chciała zwracać na siebie uwagi. Zapewniała przerażonego ojca, że jest w stanie wytrzymać do końca filmu.

Przez resztę seansu nie byłem już w stanie skupić się na filmie, strasznie mi się dłużył. Moje dziecko siedziało z podkurczonymi nogami i cały czas płakało. Proponowałem, że bez względu na to, co ludzie pomyślą, po prostu ją stamtąd zabiorę, ale nie chciała robić zamieszania, więc doczekaliśmy do końca filmu. Gdybym wtedy wiedział, że to atak wyrostka robaczkowego, nie pozwoliłbym jej tam siedzieć ani minuty dłużej. Myślałem, że to po prostu jakiś ostry ból brzucha - wspominał aktor.

Były gwiazdor „M jak miłość” zdradził również, że jego córka marzy o studiach medycznych i karierze chirurga. Mimo to, narkoza i pierwsza w życiu operacja wywołały u niej ogromny strach. Oświeciński starał się na różne sposoby odwrócić uwagę Mai od stresu.

Maja bardzo stresowała się przed operacją. Na co dzień jest odważna, chce iść na medycynę i zostać chirurgiem, a tutaj nagle dopadł ją ogromny strach przed narkozą i bólem. To była jej pierwsza operacja w życiu. Próbowałem obrócić to w żart, żeby rozładować napięcie. Mówiłem jej: 'Słuchaj, jeśli chcesz iść na medycynę, to wykorzystaj sytuację. Jak pójdziesz na stół, to pytaj lekarzy, do czego służy to, a do czego tamto’. Trochę się wtedy śmiała, trochę płakała, ale ostatecznie wszystko skończyło się super. Moja córka na co dzień zgrywa dorosłą i twardą, ale gdy przyszło co do czego, to pytała: 'Tato, czy możesz spać w pokoju obok?’. Taka sytuacja może przybić każdego - mówił Tomasz Oświeciński.

Jak podkreślił aktor, Maja była pod doskonałą opieką specjalistów. Teraz rodzina oczekuje na decyzję o opuszczeniu placówki medycznej, a przed nastolatką czas rekonwalescencji.

Zobacz również: Agustin Egurrola pokazał zdjęcie z urlopu. 17-letnia córka choreografa wywołała poruszenie

24

Tomasz Oświeciński oświadczył się... byłej żonie! Historia ich miłości nie była prosta