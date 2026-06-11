Gamou Fall odpoczywa w Turcji. Zwycięzca tanecznego show pokazał zdjęcia z córką

Eliza Koźlak mocno wspiera Gamou Falla po sukcesie w "Tańcu z Gwiazdami"

Aktor mający trzydzieści cztery lata wystąpił w osiemnastej odsłonie popularnego formatu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Publiczność szybko uznała go za głównego pretendenta do ostatecznego triumfu na parkiecie. Pod okiem równolatki Hanny Żudziewicz artysta szlifował swoje umiejętności podczas wielogodzinnych i bardzo wymagających prób.

Choć na samym początku programu niewiele osób kojarzyło tego uczestnika, jego ogromna pogoda ducha oraz wrodzona muzykalność natychmiast zjednały mu sympatię zgromadzonej widowni. Postępy na parkiecie doceniało również surowe jury programu "Taniec z Gwiazdami", przyznając mu najwyższe możliwe oceny za występy. Podczas finałowej rozgrywki gwiazdor ostatecznie sięgnął po główną nagrodę, czyli Kryształową Kulę.

Zeszły rok przyniósł gigantyczne zmiany u tego artysty, głównie w sprawach rodzinnych. Gamou Fall powitał na świecie swoje pierwsze dziecko i w wywiadach często podkreślał ogromny wpływ ojcostwa na jego codzienność. Serce aktora od dawna należy do Elizy Koźlak, która zawodowo wykonuje tatuaże.

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Gamou Fall wyleciał do Turcji z córką i partnerką

Triumfator formatu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zazwyczaj mocno chroni sferę prywatną. Zdarzają się jednak momenty uchylania rąbka tajemnicy przed fanami. Pierwsze czerwcowe dni spędził w tureckim kurorcie, gdzie pojechał z życiową partnerką oraz małą córką. W mediach społecznościowych udostępnił relację z urlopu ze zdjęciami jedynaczki.

Zamieszczone nagranie udowadnia, że wyjazd nie polegał tylko na błogim odpoczynku. Artysta zażartował, że przejął urlopowe obowiązki planisty, pilnował bezpieczeństwa i nosił walizki.

Szybko jednak okazało się, że zostałem kierownikiem logistyki, ochroniarzem i bagażowym. Przynajmniej okoliczności rekompensowały nadgodziny - napisał aktor.

Aktor podszedł do urlopowych wyzwań z dużym uśmiechem na twarzy. Czas spędzony ze swoimi ukochanymi kobietami stanowi dla niego absolutnie najwyższą wartość życiową.

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QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie