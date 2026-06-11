Akcja CBZC w Łodzi. Wyprali 350 milionów dolarów w kryptowalutach

Międzynarodowa akcja policji. Serwis "AudiA6" prał pieniądze z kryptowalut

Skoordynowane działania służb z kilku krajów, wspierane przez Europol oraz Eurojust, doprowadziły do zamknięcia kluczowej strony internetowej wykorzystywanej w procederze prania brudnych pieniędzy. Serwis, znany w cyberprzestępczym świecie pod nazwą „AudiA6”, był wyspecjalizowaną platformą do legalizowania zysków z nielegalnej działalności. Korzystali z niego głównie hakerzy odpowiedzialni za ataki typu ransomware, którzy dzięki niemu mogli spieniężać skradzione aktywa cyfrowe i zacierać ślady swoich transakcji przed organami ścigania. Śledczy ustalili, że w latach 2022-2025 przez platformę przepłynęło blisko 350 milionów dolarów pochodzących z przestępstw związanych z kryptowalutami.

Polski wątek śledztwa. Przełom nastąpił po zatrzymaniu w Łodzi

Kluczową rolę w rozpracowaniu grupy odegrali policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Najnowsze działania są bowiem kontynuacją śledztwa, które nabrało tempa 15 września 2025 roku, kiedy to w Łodzi zatrzymano obywatela Ukrainy. Mężczyzna był bezpośrednio zaangażowany w proceder prania pieniędzy dla grupy „AudiA6”, a przeszukanie jego miejsca zamieszkania przyniosło cenne dowody. Analiza zabezpieczonych wtedy urządzeń elektronicznych, takich jak komputery i telefony, pozwoliła śledczym na zidentyfikowanie kolejnych członków siatki i finalne uderzenie w jej struktury. Całość polskiego śledztwa nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi.

Źródło: Policja.pl