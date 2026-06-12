Gilberto Mora na MŚ 2026. Zapisze się w historii futbolu

Gilberto Mora szóstym najmłodszym debiutantem MŚ

Podczas meczu otwarcia mistrzostw świata 11 czerwca 2026 roku, Gilberto Mora pojawił się na boisku. Meksyk wygrał to spotkanie z RPA 2:0. W dniu meczu zawodnik miał 17 lat i 240 dni. Ten wiek pozwolił mu wejść do czołówki najmłodszych piłkarzy w historii turnieju.

Dla porównania warto przypomnieć debiut słynnego Brazylijczyka. Pele, grając swój pierwszy mecz na mundialu w 1958 roku, był zaledwie pięć dni młodszy od meksykańskiego zawodnika. To zestawienie pokazuje rangę osiągnięcia młodego reprezentanta Meksyku.

Kto jest na czele historycznego zestawienia?

Zestawienie najmłodszych zawodników mistrzostw świata otwiera Norman Whiteside. Reprezentant Irlandii Północnej wystąpił na turnieju w Hiszpanii w 1982 roku. Miał wtedy tylko 17 lat i 41 dni, co pozostaje niepobitym rekordem do dziś.

Na kolejnych miejscach na podium znajdują się znani afrykańscy gracze. Drugą lokatę zajmuje wybitny Kameruńczyk Samuel Eto'o. Trzeci w tej prestiżowej klasyfikacji jest Nigeryjczyk Femi Opabunmi. Gilberto Mora na MŚ 2026 dołączył do tego elitarnego grona.