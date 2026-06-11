Benson Boone tańczy w sukience! Wykonawca "Beautiful Things" szokuje nagraniem

Benson Boone pokazał swoją kobiecą stronę

Benson Boone to bez wątpienia jedna z najbardziej hot gwiazd ostatnich lat. Wiele osób uważa go za symbol seksu i on sam ewidentnie lubi pokazywać swoje atuty. W mediach społecznościowych częściej widzimy go bez koszulki niż w koszulce. Podobnie jest też na koncertach, gdzie piosenkarz często zrzuca ubrania. Jakiś czas temu opuścił obiekt, w którym grał koncert w slipach, a nagranie z tego momentu stało się viralem. Tym razem Benson postanowił nie chwalić się bicepsem czy wyrzeźbioną klatą. Na jego Instagramie pojawiło się nagranie, na którym widzimy go w... sukience! Artysta wskoczył w kobiece ciuszki i pokazał swoje najbardziej kobiece ruchy. Na wideo widzimy, jak w sensualny sposób tańczy do swojej nowej piosenki "The Time Of My Life", która ma ukazać się 26 czerwca. To fajny żart czy desperacka próba promocji nowego singla? Oceńcie sami, ale nie ma wątpliwości, że Benson Boone lubi szokować.

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Kim jest Benson Boone?

Benson Boone to amerykański piosenkarz i kompozytor, który szturmem podbił światową scenę muzyczną. Choć jego talent odkryto na TikToku, a w 2021 roku zachwycił jurorów programu "American Idol", artysta zrezygnował z show, by tworzyć na własnych warunkach. Jego mentorem został Dan Reynolds z Imagine Dragons. Przełomem w jego karierę był singiel "Ghost Town", a globalną sławę przyniósł mu megahit "Beautiful Things". Wygrał nagrody Video Music Awards, iHeartRadio Music Awards czy Billboard Music Awards. Był też nominowany do Grammy w kategorii Najlepszy nowy artysta. Stał się jedną z najbardziej viralowych gwiazd estrady za sprawą mocnego głosu i charakterystycznych salt, które robi w czasie koncertów.