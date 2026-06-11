MŚ 2026 ruszyły. Jakie mecze zaplanowano na czwartek, 11 czerwca?

Inauguracyjnym pojedynkiem całych mistrzostw jest rywalizacja Meksyku z RPA. Starcie otwarcia nie stanowi jednak jedynego widowiska zaplanowanego na czwartek, chociaż w naszym kraju będzie to już wczesny piątkowy poranek. Szczegółowa rozpiska drużyn grających bezpośrednio po spotkaniu Meksyku i RPA znajduje się w poniższych akapitach.

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Fani futbolu z całego globu odliczali dni do tego piłkarskiego święta. Kolejne mistrzostwa świata startują po niemal czterech latach przerwy, a organizację imprezy powierzono wspólnie Stanom Zjednoczonym, Kanadzie i Meksykowi. Gospodarzem pierwszego starcia została ostatnia z wymienionych nacji, co przyniosło niezwykle ciekawe rozstrzygnięcie. Po raz pierwszy w dziejach turnieju obejrzymy dokładną powtórkę meczu otwarcia ze starszej edycji mistrzostw, ponieważ 16 lat wcześniej te same ekipy inaugurowały zmagania w RPA! Tym razem zawodnicy zmierzą się na kontynencie amerykańskim przed meksykańską widownią.

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Potężny obiekt Estadio Azteca w stolicy Meksyku ugości piłkarzy o godzinie 21, a rywalizację poprzedzi oficjalna ceremonia otwarcia. Z uwagi na nietypowy format turnieju zaplanowano aż trzy niezależne uroczystości powitalne w poszczególnych krajach goszczących piłkarzy. Największe emocje wzbudza jednak meksykańskie formalne rozpoczęcie zawodów. Warto jednak pamiętać, że pierwszego dnia mistrzostw kibice zobaczą na murawie jeszcze dwie inne reprezentacje.

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Zaledwie kilka godzin po zakończeniu pierwszego spotkania, na stadionie w meksykańskim mieście Zapopan pojawią się kolejne ekipy rywalizujące w ramach grupy A. Polscy sympatycy piłki nożnej będą zmuszeni do całkowitego zrezygnowania ze snu, jeśli zechcą śledzić ten pojedynek na żywo. Sędzia rozpocznie rywalizację reprezentacji Korei Południowej i Czech dokładnie o 4 nad ranem naszego czasu. Harmonogram dzisiejszych spotkań prezentuje się następująco:

Godzina 21:00 - Meksyk vs RPA (stolica Meksyku)

Godzina 04:00 - Korea Południowa vs Czechy (miasto Zapopan)

QUIZ. Polacy na mundialach! Tak do tej pory wyglądały nasze starty. Powalcz o komplet jak piłkarze o wyjście z grupy Pytanie 1 z 10 Na start ogólnie! Ile razy do tego roku polscy piłkarze wystąpili na mistrzostwach świata w piłce nożnej? 7 9 11 Następne pytanie