MŚ 2026 ruszyły. Jakie mecze zaplanowano na czwartek, 11 czerwca?

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-11 20:15

Piłkarskie Mistrzostwa Świata 2026 oficjalnie zainaugurowane. Zmagania w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku rozpoczynają się 11 czerwca od starcia Meksyku z RPA. Tego samego dnia zaplanowano także inne spotkanie, co oznacza dla zainteresowanych polskich fanów futbolu zarwaną noc. Harmonogram meczów 1. dnia mundialu prezentujemy w dalszej części materiału.

MŚ 2026
Autor: EPA/ PAP MŚ 2026

Inauguracyjnym pojedynkiem całych mistrzostw jest rywalizacja Meksyku z RPA. Starcie otwarcia nie stanowi jednak jedynego widowiska zaplanowanego na czwartek, chociaż w naszym kraju będzie to już wczesny piątkowy poranek. Szczegółowa rozpiska drużyn grających bezpośrednio po spotkaniu Meksyku i RPA znajduje się w poniższych akapitach.

MŚ 2026. Kto gra w czwartek 11 czerwca na mundialu?

Fani futbolu z całego globu odliczali dni do tego piłkarskiego święta. Kolejne mistrzostwa świata startują po niemal czterech latach przerwy, a organizację imprezy powierzono wspólnie Stanom Zjednoczonym, Kanadzie i Meksykowi. Gospodarzem pierwszego starcia została ostatnia z wymienionych nacji, co przyniosło niezwykle ciekawe rozstrzygnięcie. Po raz pierwszy w dziejach turnieju obejrzymy dokładną powtórkę meczu otwarcia ze starszej edycji mistrzostw, ponieważ 16 lat wcześniej te same ekipy inaugurowały zmagania w RPA! Tym razem zawodnicy zmierzą się na kontynencie amerykańskim przed meksykańską widownią.

Meksyk szykuje armię na mistrzostwa świata. Niemal 100 tysięcy osób zadba o porządek

Potężny obiekt Estadio Azteca w stolicy Meksyku ugości piłkarzy o godzinie 21, a rywalizację poprzedzi oficjalna ceremonia otwarcia. Z uwagi na nietypowy format turnieju zaplanowano aż trzy niezależne uroczystości powitalne w poszczególnych krajach goszczących piłkarzy. Największe emocje wzbudza jednak meksykańskie formalne rozpoczęcie zawodów. Warto jednak pamiętać, że pierwszego dnia mistrzostw kibice zobaczą na murawie jeszcze dwie inne reprezentacje.

Mundial 2026. Harmonogram meczów 11 i 12 czerwca

Zaledwie kilka godzin po zakończeniu pierwszego spotkania, na stadionie w meksykańskim mieście Zapopan pojawią się kolejne ekipy rywalizujące w ramach grupy A. Polscy sympatycy piłki nożnej będą zmuszeni do całkowitego zrezygnowania ze snu, jeśli zechcą śledzić ten pojedynek na żywo. Sędzia rozpocznie rywalizację reprezentacji Korei Południowej i Czech dokładnie o 4 nad ranem naszego czasu. Harmonogram dzisiejszych spotkań prezentuje się następująco:

  • Godzina 21:00 - Meksyk vs RPA (stolica Meksyku)
  • Godzina 04:00 - Korea Południowa vs Czechy (miasto Zapopan)
QUIZ. Polacy na mundialach! Tak do tej pory wyglądały nasze starty. Powalcz o komplet jak piłkarze o wyjście z grupy
Pytanie 1 z 10
Na start ogólnie! Ile razy do tego roku polscy piłkarze wystąpili na mistrzostwach świata w piłce nożnej?
JAN TOMASZEWSKI GRZMI: URBAN NIE PANUJE NAD DRUŻYNĄ!!! OCENIAMY MECZ POLSKA - NIGERIA
piłka nożna
MŚ 2026
Meksyk