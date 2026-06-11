Shakira powraca na mundialową scenę. Kolumbijska gwiazda otworzyła mistrzostwa świata w Meksyku

Dla latynoskiej piosenkarki to już trzeci globalny czempionat uświetniony jej wokalem. Wokalistka rozpoczęła swoją mundialową historię w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. Właśnie na tamtym turnieju świat usłyszał przebój „Waka Waka (This Time for Africa)”, który z miejsca podbił listy przebojów i do dziś uchodzi za kultowy hymn sportowy.

Dokładnie cztery lata później artystka po raz kolejny przypomniała o sobie piłkarskiemu światu przed turniejem w Brazylii. Wówczas na największych stadionach rozbrzmiewał jej singiel „La La La”. Ten dynamiczny kawałek również zdobył gigantyczną popularność i na dobre zapisał się w pamięci zgromadzonych na trybunach fanów.

Obecnie czterdziestodziewięcioletnia gwiazda znowu przejmuje mikrofon na najważniejszym wydarzeniu futbolowym. Tym samym ostatecznie pieczętuje swój status piosenkarki nierozerwalnie połączonej z mistrzostwami świata.

Latynoska piękność od długiego czasu budzi ogromne emocje nie tylko swoimi scenicznymi występami, ale także życiem osobistym. Przez kilkanaście lat tworzyła parę z hiszpańskim piłkarzem Gerardem Pique. Byli partnerzy mają dwóch synów o imionach Milan oraz Sasha, a ich burzliwe rozstanie z 2022 roku wywołało prawdziwą lawinę publikacji w mediach na całym świecie.

Podczas ceremonii otwarcia tegorocznego turnieju uwaga wszystkich obserwatorów skupiła się jednak wyłącznie na muzyce. Sympatycy futbolu doskonale wiedzą, że obecność Kolumbijki na stadionie to gwarancja rewelacyjnego widowiska. Jej porywające koncerty i energetyczne piosenki zawsze zostają z kibicami na bardzo długo.