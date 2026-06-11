Gdzie oglądać mecz otwarcia Meksyk - RPA na MŚ? Transmisja z inauguracji mundialu

11 czerwca fani piłki nożnej doczekają się oficjalnej inauguracji tegorocznych mistrzostw świata .

. W pierwszym zaplanowanym pojedynku na murawę wybiegną reprezentacje Meksyku oraz RPA.

Podpowiadamy dokładnie, na jakich kanałach telewizyjnych i platformach internetowych będzie można obejrzeć to sportowe widowisko.

QUIZ. Polacy na mundialach! Tak do tej pory wyglądały nasze starty. Powalcz o komplet jak piłkarze o wyjście z grupy Pytanie 1 z 10 Na start ogólnie! Ile razy do tego roku polscy piłkarze wystąpili na mistrzostwach świata w piłce nożnej? 7 9 11 Następne pytanie

Transmisja meczu Meksyk - RPA na żywo. Gdzie śledzić otwarcie MŚ 2026

Kibice musieli czekać niemal cztery lata na kolejną odsłonę najważniejszego piłkarskiego święta globu. Gospodarzami startujących właśnie mistrzostw świata są wspólnie Kanada, Stany Zjednoczone oraz Meksyk. Tegoroczna edycja wyróżnia się niezwykłą sytuacją, ponieważ fani po raz pierwszy doświadczą dosłownej powtórki spotkania otwierającego turniej. Szesnaście lat po rozpoczęciu mundialu w 2010 roku los ponownie skojarzył w inauguracyjnym starciu ekipy Republiki Południowej Afryki oraz Meksyku. Wówczas spotkanie toczone przy głośnym akompaniamencie afrykańskich wuwuzeli zakończyło się wynikiem remisowym 1:1, a na listę strzelców wpisali się Siphiwe Tshabalala i Rafael Marquez.

MŚ 2026 ruszyły. Jakie mecze zaplanowano na czwartek, 11 czerwca?

Wynik pierwszego grupowego pojedynku tradycyjnie zdefiniuje dalszą sytuację obu zespołów w kolejnych dniach turnieju. Rozszerzenie formatu rozgrywek do 48 drużyn nie zmienia faktu, że wygrana drastycznie zwiększa szanse na awans, podczas gdy pokonani przystąpią do następnych rywalizacji pod ogromną presją. Punktualnie o 21 zawodnicy z RPA i Meksyku staną do walki o arcyważne trzy punkty, a sam mecz poprzedzi widowiskowa ceremonia otwarcia zaplanowana na meksykańskim obiekcie, po której fani będą mogli śledzić kolejne czwartkowe zmagania.

Prawa do pokazywania wszystkich potyczek mistrzostw świata na terenie naszego kraju posiada Telewizja Polska. Inauguracja mundialu traktowana jest ze szczególną uwagą, dlatego publiczny nadawca zaplanował specjalne studio w TVP Sport, które wystartuje już o godzinie 18:30. Kibice preferujący tradycyjną telewizję obejrzą zmagania w TVP 1 od 20:25, natomiast internetowa transmisja na żywo będzie udostępniona bezpośrednio na portalu sport.tvp.pl oraz w bezpłatnej aplikacji mobilnej stacji.