Tyla gwiazdą meczu otwarcia MŚ 2026. Królowa popu z RPA błyszczała na stadionie!

28

Inauguracyjne spotkanie turnieju rozegrają reprezentacje Meksyku oraz Republiki Południowej Afryki.

Wydarzenie sportowe połączono z wielkim widowiskiem muzycznym, a organizatorzy zaprosili do współpracy topowych artystów .

. Przed kibicami zaprezentuje się Tyla, która zyskała niedawno miano najważniejszej afrykańskiej wokalistki popowej.

Tyla na ceremonii otwarcia MŚ 2026. Droga do sławy piosenkarki z RPA

Piosenkarka naprawdę nazywa się Tyla Laura Seethal i przyszła na świat 30 stycznia 2002 roku w południowoafrykańskim Johannesburgu. Rozwój kariery wokalnej stanowił jej główny cel od czasów dzieciństwa. Początkowo wrzucała do sieci własne kompozycje oraz przeróbki znanych utworów i właśnie tam wypatrzył ją przyszły agent. Ogromny przełom nastąpił w lipcu 2023 roku, kiedy światło dzienne ujrzał jej hit zatytułowany „Water”. Singiel połączył rytmy popowe, brzmienia R&B oraz charakterystyczny dla jej ojczyzny nurt amapiano, a specyficzny układ choreograficzny użytkowników TikToka zapewnił mu niezwykłą wiralową popularność.

MŚ 2026 ruszyły. Jakie mecze zaplanowano na czwartek, 11 czerwca?

Wspomniany kawałek błyskawicznie podbił globalne zestawienia muzyczne i zameldował się w czołowej dziesiątce notowań w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Kompozycja „Water” przełamała ogromną barierę, ponieważ była to pierwsza piosenka solowego wykonawcy z RPA od 55 lat sklasyfikowana na prestiżowej liście Billboard Hot 100. Niesamowite osiągnięcie zagwarantowało młodej gwieździe przepustkę do wielkiego show-biznesu.

Wokalistka zapisała się na kartach historii w lutym 2024 roku jako najmłodsza reprezentantka swojego kontynentu z nagrodą Grammy. Odebrała prestiżową statuetkę w debiutującej wówczas kategorii nagradzającej najlepsze afrykańskie wykonanie muzyczne. Wydany niedługo później pierwszy album studyjny pod tytułem „Tyla” zebrał świetne recenzje i silnie ugruntował pozycję artystki na międzynarodowym rynku. Twórczyni sama nazywa swój unikalny styl mianem „popiano”, co stanowi połączenie ogólnoświatowych trendów z tradycyjnymi lokalnymi motywami.

Shakira powraca na mundialową scenę. Kolumbijska gwiazda otworzyła mistrzostwa świata w Meksyku

Entuzjaści talentu młodej piosenkarki nazywają ją wprost muzyczną petardą. Udział w uroczystej inauguracji piłkarskich Mistrzostw Świata 2026 stanowi kolejne gigantyczne wyróżnienie w jej artystycznym dorobku. Południowoafrykańska wokalistka otrzymała niezwykle odpowiedzialne zadanie, ponieważ najpierw wykona narodowy hymn na obiekcie Estadio Azteca w Meksyku, a następnie uświetni swoim występem widowisko przed meczem pomiędzy USA a Paragwajem na stadionie SoFi Stadium zlokalizowanym w Los Angeles.