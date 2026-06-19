Zanim został Ryśkiem z "Klanu". Tak zaczynał swoją karierę

Choć miliony Polaków kojarzą go z jednej, kultowej roli, droga Piotra Cyrwusa na szczyt popularności zaczęła się na długo przed telewizyjną sagą rodu Lubiczów. Urodzony w 1961 roku w Nowym Targu aktor od najmłodszych lat szlifował swój warsztat. W 1985 roku ukończył prestiżową Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, by niemal natychmiast rzucić się w wir pracy. Jego kariera nabrała rozpędu na deskach najlepszych polskich teatrów, od Teatru Polskiego w Warszawie, przez Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, aż po krakowski Teatr STU i Teatr Stary, z którym związał się na wiele lat.

Zanim jego twarz stała się rozpoznawalna w całym kraju, widzowie mogli go oglądać w licznych spektaklach telewizyjnych oraz epizodycznych rolach w serialach takich jak "Mistrz i Małgorzata" czy "Crimen". Mało kto pamięta, że prowadził również popularny teleturniej "Oczko" emitowany na antenie TV Wisła. To właśnie teatr był jednak jego pierwszą i największą miłością, co udowodnił, zdobywając w 1990 roku nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Teatru Jednego Aktora w Toruniu.

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Rola, która zdefiniowała go na lata. To nie tylko Ryszard Lubicz

Przełom w jego karierze nastąpił w 1997 roku, kiedy przyjął rolę, która na zawsze zmieniła jego życie. Jako Ryszard Lubicz w serialu "Klan" zagościł w domach Polaków na długich 15 lat. Postać sympatycznego, choć nieco pechowego męża Grażynki, stała się ikoną polskiej telewizji i przyniosła mu ogromną popularność, ale także zaszufladkowała go na długi czas. Aktor postanowił jednak udowodnić, że jego talent ma znacznie szerszy wachlarz barw.

Po odejściu z "Klanu" w 2012 roku zaczął świadomie wybierać role, które pozwalały mu zerwać z wizerunkiem "Ryśka". Jego filmografia jest imponująca i niezwykle zróżnicowana. Zagrał w tak głośnych produkcjach jak "Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy, "Lista Schindlera" Stevena Spielberga, a także w kultowej krótkometrażówce "Fanatyk", gdzie wcielił się w postać Andrzeja. Widzowie mogli podziwiać go również w serialach "Ranczo", "Czas honoru", "Król" czy w głośnym filmie "Sala samobójców. Hejter".

Uosobienie "polskiego sąsiada". Za to widzowie pokochali Piotra Cyrwusa

Fenomen popularności Piotra Cyrwusa przez wiele lat opierał się na postaci Ryszarda Lubicza. Widzowie pokochali go za autentyczność i ciepło, z jakim odgrywał rolę zwykłego Polaka, borykającego się z codziennymi problemami. Jego bohater stał się niemal członkiem rodziny dla wielu telewidzów, a powiedzonka z serialu weszły do języka potocznego. To właśnie ta swojskość i wizerunek "dobrego człowieka z sąsiedztwa" sprawiły, że zaskarbił sobie sympatię milionów.

Jednak prawdziwy szacunek publiczności zdobył, gdy z odwagą postanowił zrzucić kostium Ryśka. Jego późniejsze role, często mroczne i skomplikowane, pokazały, jak wszechstronnym jest artystą. Widzowie docenili jego determinację w przełamywaniu stereotypów. Pozytywny wizerunek aktora buduje również jego zaangażowanie w działalność charytatywną. Piotr Cyrwus wielokrotnie brał udział w kampaniach na rzecz bezdomnych zwierząt, wspierając fundacje takie jak "Przytul Psa".

Niesamowita metamorfoza aktora. Dziś trudno go rozpoznać

Jednym z najbardziej zaskakujących elementów kariery Piotra Cyrwusa po odejściu z "Klanu" była jego spektakularna przemiana wizerunkowa. Aktor, którego przez lata kojarzono z łagodnym spojrzeniem i charakterystyczną fryzurą, postanowił całkowicie zmienić swój wygląd.

Ta fizyczna metamorfoza była świadomym krokiem, który szedł w parze ze zmianą repertuaru. Nowy wizerunek pozwolił mu wiarygodnie wcielać się w postacie twardzieli, ludzi z przeszłością czy postaci o skomplikowanej psychice. Porównując jego zdjęcia z czasów "Klanu" i te aktualne, można odnieść wrażenie, że patrzy się na dwie różne osoby. Zmiana jest tak radykalna, że doskonale pokazuje, jak wizerunek może wpłynąć na postrzeganie aktora i otworzyć przed nim zupełnie nowe zawodowe drzwi.

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Na co dzień mąż i ojciec trójki dzieci. Tak wygląda jego prywatne życie

Piotr Cyrwus od lat skutecznie chroni swoją prywatność, stroniąc od skandali i medialnego zgiełku. Jego życie osobiste jest dowodem na to, że w świecie show-biznesu można stworzyć trwały i szczęśliwy związek. Od wielu lat jego żoną jest aktorka Maja Barełkowska, którą poznał jeszcze na studiach. Para doczekała się dwójki dzieci: syna Łukasza i córki Anny Marii. Aktor ma również syna Mateusza z poprzedniego związku.

Wspólnie z żoną tworzą zgrany duet nie tylko w życiu, ale czasem również na scenie. Ich relacja oparta na wzajemnym szacunku i wsparciu jest godna podziwu. Aktor wielokrotnie podkreślał w wywiadach, jak ważna jest dla niego rodzina, która stanowi dla niego oazę spokoju i odskocznię od zawodowych wyzwań.

Piotr Cyrwus nie zwalnia tempa. W tych produkcjach możemy go dziś oglądać

Mimo upływu lat Piotr Cyrwus pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych polskich aktorów. Jego kalendarz jest wypełniony po brzegi, a on sam chętnie podejmuje nowe wyzwania. Widzowie mogli go oglądać w serialu "Na Wspólnej", gdzie do 2025 roku wcielał się w postać Zdzisława Moniuszki. Od 2021 roku regularnie pojawia się także w popularnej produkcji "Pierwsza miłość" jako wójt Kazimierz Wąs.

Rok 2026 przynosi kolejne zawodowe wyzwania. Aktor dołączył do obsady nowego serialu medycznego "Szpital Św. Anny", gdzie gra postać Jacka Streckera. Niezmiennie pozostaje również wierny teatrowi, regularnie występując na scenie. Jego wszechstronność i nieustająca pasja do zawodu sprawiają, że Piotr Cyrwus wciąż jest w czołówce polskich aktorów, a jego kolejne role są z niecierpliwością wyczekiwane przez wiernych fanów.