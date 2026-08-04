Anna Mucha zachwyca na wakacyjnym zdjęciu w panterkowym bikini

Anna Mucha opublikowała zdjęcie z wakacji

Anna Mucha jest w Polsce osobą, której przedstawiać nie trzeba. Swoją przygodę z filmem zaczynała jako dziecko, a jej talent docenili tacy giganci kina jak Andrzej Wajda czy Steven Spielberg. Wielu widzów kojarzy ją głównie z telenoweli "M jak miłość", ale artystka nie ogranicza się tylko do telewizji, angażując się w projekty teatralne oraz aktywnie prowadząc profile w mediach społecznościowych. Jej instagramowe konto zgromadziło już prawie milion sympatyków. Znajdziemy tam mnóstwo wpisów – od relacji z podróży, przez kulisy pracy, aż po fragmenty z jej prywatnego życia. Gwiazda nierzadko decyduje się na bardziej odważne kreacje, co z reguły spotyka się z dużym odzewem fanów. Tak stało się i tym razem.

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Anna Mucha zachwyciła internautów panterkowym bikini

Na opublikowanym kadrze z urlopu gwiazda ma na sobie kostium kąpielowy we wzór panterki, przykryty subtelną, czarną halką, która prześwituje. Anna Mucha zrezygnowała z mocnego makijażu, nakładając jedynie pod oczy pielęgnacyjne płatki, co świetnie wpisało się w swobodny i urlopowy klimat. Mimo odważnej fotografii, sedno jej posta dotyczyło refleksji na temat umiejętności zrelaksowania się w czasie urlopu.

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A wiecie, że są tacy, którzy nie potrafią w wakacje?

Aktorka wywołała w ten sposób ożywioną dyskusję. Wielu komentujących utożsamiało się z jej słowami, przyznając się do trudności z odcięciem od problemów i prawdziwym wypoczynkiem. Inni doradzali, co u nich sprawdza się najlepiej w takich sytuacjach. Nie da się ukryć, że jednak najwięcej emocji wywołała figura i stylizacja gwiazdy.

Wśród setek opinii pod postem można było przeczytać mnóstwo zachwytów. Obserwatorzy obsypywali aktorkę komplementami.

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