Tani proszek z kuchni zneutralizuje smród z pralki. Ubrania zyskają świeży zapach na długo

Śmierdzące pranie po wyjęciu z bębna to problem, za którym często stoją bakterie i grzyby namnażające się w bębnie pralki. Warto poznać skuteczne triki na pozbycie się niechcianych zapachów. Należy też mieć świadomość, że sklepowe płyny zmiękczające mogą mieć negatywny wpływ na kondycję skóry i ubrań. Domowa metoda z użyciem kuchennych składników pozwoli cieszyć się nieskazitelną świeżością tkanin.

Dlaczego ubrania wyjęte z pralki brzydko pachną? Bakterie i pleśń to częsty problem

Nieświeży zapach ubrań zaraz po cyklu prania to zjawisko, z którym mierzy się wiele osób. Przyczyny bywają różne, dlatego warto dokładnie zdiagnozować problem. Większość przypadków związana jest z drobnoustrojami i zarodnikami pleśni osiadającymi wewnątrz urządzenia. Sprzyja temu wysoka wilgotność oraz ciasna przestrzeń bębna. Czasami na gumowych elementach można dostrzec charakterystyczny biały nalot. Jeśli zauważysz takie zmiany, konieczne jest wyczyszczenie pralki. Najlepiej sprawdzi się ocet, który posiada właściwości grzybobójcze i antybakteryjne. Ważne jest też dbanie o wentylację – nie zamykaj od razu drzwiczek po zakończeniu prania. Gdy w kołnierzu zalega woda, osusz go za pomocą szmatki. Nieprzyjemna woń może też wynikać ze zbyt długiego pozostawiania mokrych ubrań w urządzeniu lub usterki instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu.

Soda oczyszczona i olejek eteryczny. Jak zastąpić płyn do płukania w domu?

Wielu uważa, że kluczem do pięknie pachnącej odzieży są gotowe płyny do płukania. Specjaliści ostrzegają jednak, że te produkty mogą wywoływać reakcje alergiczne i podrażnienia skóry. Ponadto, ich składniki osadzają się na włóknach materiału, co sprawia, że tkaniny stają się sztywne. Jeśli chcesz uzyskać naturalny i miły aromat, zastosuj sprawdzony domowy patent. Kluczowe jest usunięcie przykrego zapachu. Świetnie poradzi sobie z tym soda oczyszczona, która wykazuje działanie bakteriobójcze i neutralizuje woń stęchlizny. Wystarczy wsypać trzy łyżki tego białego proszku prosto do bębna pralki. Chociaż sama soda nie nada zapachu, skutecznie usunie ten niepożądany. W celu uzyskania kwiatowej nuty potrzebujesz olejku eterycznego. Sprawdzi się zapach różany lub lawendowy. Połącz trzydzieści kropli wybranego olejku z małą porcją wody lub soku z cytryny i umieść w przegródce na płyn. Taka mieszanka trafi do bębna w fazie płukania, nadając ubraniom piękny aromat. Nie musisz martwić się o ewentualne tłuste ślady – kilkadziesiąt kropli bez problemu połączy się z wodą, nie uszkadzając odzieży.