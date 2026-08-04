Tragiczna śmierć młodego polskiego filmowca. Mikołaj Lendzioszek miał 38 lat

Tragiczny wypadek. Nie żyje 38-letni Mikołaj Lendzioszek

Pod koniec minionego miesiąca dotarły do nas wieści o odejściu wybitnej aktorki Igi Cembrzyńskiej, która zmarła w wieku 87 lat. Niestety, to nie koniec tragicznych doniesień dla polskiego świata artystycznego, ponieważ media obiegła informacja o śmierci kolejnej osoby związanej z filmem. Mikołaj Lendzioszek stracił życie 7 lipca. Zrozpaczona rodzina dopiero po czasie zdecydowała się na publikację nekrologu.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie domu pogrzebowego, Mikołaj Lendzioszek zginął w tragicznym wypadku. Dokładne okoliczności i detale tego zdarzenia pozostają jednak nieznane. W pożegnalnym wpisie bliscy wspomnieli o odejściu „ukochanego syna, brata i wnuka”. Pogrzeb młodego filmowca zaplanowano na 5 sierpnia na stołecznym Cmentarzu Bródnowskim. O godzinie 12:00 żałobnicy wyruszą spod bramy cmentarnej w kierunku miejsca pochówku.

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Kariera Mikołaja Lendzioszka. Współtworzył znane hity

Swoją edukację Mikołaj Lendzioszek zdobywał na Uniwersytecie SWPS, a w Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie ukończył kierunek realizacji dźwięku. To właśnie z tą specjalizacją związał swoją ścieżkę zawodową, stając się rozpoznawalnym w branży operatorem oraz realizatorem.

Podczas swojej działalności w świecie filmu i telewizji miał okazję współtworzyć wiele głośnych tytułów. Dbał o oprawę dźwiękową takich seriali jak m.in. „Leśniczówka”, „Ultraviolet” oraz „Apetyt na sławę”. Jego dorobek obejmuje także pracę w roli asystenta i realizatora przy dużych produkcjach kinowych. Znalazły się wśród nich m.in. „O psie, który jeździł koleją”, „Underdog”, „Pokusa” oraz „Bejbis”.

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Iga Cembrzyńska unikała publicznych wyjść. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach

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