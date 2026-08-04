Turniej WTA w Cincinnati. Zaskakujący powrót sióstr Williams na kort

Wielki powrót sióstr Williams do gry podwójnej

Amerykańskie zawodniczki otrzymały szansę na rywalizację w zawodach rangi WTA 1000 na kortach twardych. Spotkanie deblowe w Cincinnati będzie ich pierwszym wspólnym występem od wielkoszlemowego US Open w 2022 roku. Pierwotnie słynny duet miał zaprezentować się publiczności podczas tegorocznego Wimbledonu. Wtedy na przeszkodzie stanęły jednak problemy zdrowotne. Kontuzja kolana wyeliminowała młodszą z sióstr z tamtych rozgrywek.

Urazu tego doznała podczas przegranego meczu pierwszej rundy singla z Australijką Mayą Joint. Z powodu tych problemów zdrowotnych utytułowane Amerykanki musiały zrezygnować z rywalizacji deblowej w Londynie. Później 44-letnia Serena odeszła od regularnych startów, choć nigdy oficjalnie nie zamknęła swojej sportowej kariery. Jej powrót do rywalizacji miał miejsce na trawiastych kortach podczas czerwcowej imprezy w londyńskim Queen's Club.

Kiedy rozpocznie się rywalizacja w amerykańskim turnieju?

Starsza z rodzeństwa miała w ostatnich latach dłuższe przerwy od profesjonalnych rozgrywek. W tym sezonie 46-letnia Venus wystąpiła jednak w kilku prestiżowych imprezach tenisowych. Można było ją oglądać podczas wielkoszlemowego Australian Open oraz w turniejach rangi WTA 1000 w Indian Wells, Miami i Toronto. Teraz dołącza do siostry, z którą w przeszłości stworzyła jeden z najbardziej utytułowanych duetów na świecie.

W trakcie swojej długiej kariery amerykańskie zawodniczki wywalczyły wspólnie czternaście tytułów wielkoszlemowych w grze podwójnej. Dodatkowo zapisały na swoim koncie trzy złote medale igrzysk olimpijskich w deblu. Turniej w Cincinnati zaplanowano w terminie od 13 do 23 sierpnia. Tytułu w grze pojedynczej bronić będzie reprezentantka Polski, Iga Świątek.