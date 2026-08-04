W sierpniu zrób to z malinami. W przyszłym roku obsypią się owocami

Okres późnego lata stanowi kluczowy moment dla kondycji pewnych roślin owocowych, wpływając znacząco na ich przyszłoroczną wydajność i jakość plonów.

W tym czasie istotne jest przeprowadzenie szczegółowej inspekcji roślin, usunięcie niepożądanych elementów oraz zapewnienie odpowiedniego nawodnienia, szczególnie w warunkach zwiększonego zapotrzebowania.

Specyfika pielęgnacji, zwłaszcza w zakresie przycinania, zależy od charakterystyki uprawianej odmiany, co wymaga odmiennych podejść w zależności od jej cyklu owocowania.

Staranne działania pielęgnacyjne podjęte w tym okresie są inwestycją w przyszłe obfite zbiory i zdrowie roślin, co przekłada się na lepsze rezultaty w kolejnym sezonie.

Maliny nie należą do szczególnie wymagających roślin, ale potrzebują regularnej pielęgnacji. Pod koniec sezonu warto przede wszystkim dokładnie przyjrzeć się krzewom i usunąć pędy, które są chore, uszkodzone lub nadmiernie zagęszczają roślinę. Dzięki temu krzew będzie miał lepszy dostęp do światła i powietrza, a składniki odżywcze nie będą niepotrzebnie trafiały do słabych pędów.

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Co zrobić z malinami w sierpniu?

Sierpień jest również dobrym momentem na sprawdzenie wilgotności podłoża, szczególnie jeśli panują upały i susza. Maliny mają płytki system korzeniowy, dlatego nie powinny być pozostawione bez wody przez długi czas. Warto jednak podlewać je przy ziemi i unikać moczenia liści oraz owoców.

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Maliny - zadbaj o nie pod koniec lata

Najważniejsze zadanie zależy od tego, jaką odmianę malin uprawiasz. W przypadku malin letnich, które owocują na pędach dwuletnich, po zakończeniu owocowania należy wyciąć przy ziemi wszystkie pędy, które już wydały owoce. Nie będą one ponownie owocować, a ich pozostawienie niepotrzebnie zagęszcza krzew. Jednocześnie trzeba pozostawić młode, zdrowe pędy tegoroczne. To właśnie na nich pojawią się owoce w kolejnym sezonie. Można je delikatnie przywiązać do podpór, aby się nie pokładały i miały odpowiedni dostęp do światła. Inaczej postępujemy z malinami jesiennymi, które owocują na pędach jednorocznych. Jeśli chcemy uzyskać jesienne zbiory, ich pędów nie należy wycinać w sierpniu.

Po zakończeniu owocowania można natomiast zdecydować się na cięcie wszystkich pędów przy ziemi, co jest jednym z najprostszych sposobów prowadzenia takich odmian. Warto też usunąć chwasty wokół krzewów i zastosować warstwę ściółki, która pomoże utrzymać wilgoć w glebie.

Nie warto więc traktować sierpnia jako końca sezonu malinowego. Odpowiednie cięcie, podlewanie i uporządkowanie krzewów właśnie teraz mogą sprawić, że rośliny będą lepiej przygotowane do kolejnego sezonu, a przyszłoroczne zbiory będą naprawdę obfite.