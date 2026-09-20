Pierwszy taniec Filipa Chajzera i Bianki. Wybrali piosenkę z tegorocznej Eurowizji - WIDEO

Filip Chajzer i Bianka są już po ślubie. Choć państwo młodzi pobrali się bez fanfar i gwiazdorskiego blichtru, ceremonią żyła cała Polska - a przynajmniej ci mieszkańcy naszego kraju, którzy lubią śledzić życiowe perypetie gwiazd.

Do ślubu doszło w sobotę 19 września w Krakowie, a ślubu Filipowi Chajzerowi i Biance udzielił ksiądz Rafał Główczyński, znany w sieci jako "Ksiądz z osiedla", którego w ubiegłym roku mogliśmy oglądać w programie "The Traitors. Zdrajcy".

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Pierwszy taniec Filipa Chajzera i Bianki. Wybrali piosenkę z Eurowizji

Ślub był skromny, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że mowa tu o bardzo popularnym dziennikarzu. Nie inaczej było w przypadku wesela - zamiast hucznej imprezy w jakimś pałacu, Chajzerowie postawili na elegancką restaurację w industrialnym stylu. Szczególnie zachwyca zaś ich pierwszy taniec - na nagraniu wideo, które ukazało się w sieci, widzimy jak państwo młodzi bawią się w rytm muzyki, stawiając przede wszystkim na dobrą zabawę i celebrowanie tej radosnej chwili, a nie starannie wyuczony i perfekcyjny układ. A w kwestii piosenki do pierwszego tańca Filip Chajzer i Bianka nieco zaskoczyli - zamiast klasyka wybrali bowiem "Per Sempre Si" Sal Da Vinci z tegorocznej Eurowizji.

Dwie suknie panny młodej

W kościele Bianka zjawiła się w prostej, eleganckiej sukni z okrytymi ramionami, zaprojektowanej przez Violę Piekut specjalnie na tę okazję. Panna młoda prezentowała się z klasą, a zaskoczyła brakiem tradycyjnego dodatku - bukietu. Na weselu postawiła zaś na inną kreację - przebrała się w drugą suknię, krótką z odkrytymi plecami.

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