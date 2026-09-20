Wisła Płock pokonuje Zagłębie Lubin na wyjeździe. Sprawdź szczegóły meczu

Bramki w kluczowych momentach meczu

Mecz pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a Wisłą Płock zakończył się zwycięstwem gości 2:0. Pierwsza bramka padła tuż przed przerwą, w 45. minucie, a jej autorem był Łukasz Sekulski. Do tego momentu gra była dość wyrównana, ale trafienie do szatni wyraźnie podcięło skrzydła gospodarzom.

Druga połowa to próby odrobienia strat przez zawodników Zagłębia. Zmiany przeprowadzone przez trenera gospodarzy w 58. minucie nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu. Wynik meczu ustalił w doliczonym czasie gry, w 90+4. minucie, wprowadzony z ławki rezerwowych Said Hamulić, przypieczętowując zwycięstwo płocczan.

Składy i statystyki spotkania

Spotkanie sędziował Marcin Szczerbowicz z Olsztyna, a zmagania piłkarzy na stadionie w Lubinie śledziło 4 863 widzów. W trakcie meczu arbiter pokazał sześć żółtych kartek – cztery dla zawodników Zagłębia (Szymczak, Colina, Grzybek, Nalepa) i dwie dla graczy Wisły Płock (Afonso Silva, Patryk Kun).

Zagłębie wystąpiło m.in. w składzie: Alomerović w bramce, wspierany przez obrońców Ławniczaka, Nalepę i Jakubę. Wisła Płock odpowiedziała solidną defensywą kierowaną przez bramkarza Rafała Leszczyńskiego, przed którym zagrali Haglind-Sangre, Kamiński i Afonso Silva. Obaj trenerzy dokonali po pięć zmian, rotując składem w celu optymalizacji gry swoich zespołów.